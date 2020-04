"Dom z papieru 5" potwierdzony? Kiedy premiera 5. sezonu "La Casa de Papel" na Netflix? Prognozy nie są optymistyczne

"Dom z papieru" - 5. sezon powstanie? Hiszpański serial Netflixa jest hitem, ale czy powstaną kolejne odcinki "Domu z papieru"? W obliczu pandemii koronawirusa premiera 5. sezonu "La Casa de Papel" jest niepewna. Pierwsze przecieki na temat kontynuacji "Domu z papieru" pojawiły się jednak już jakiś czas temu. Sprawdź, co już wiadomo o 5. sezonie serialu "Dom z papieru".

"Dom z papieru 5" potwierdzony?

"Dom z papieru" może powrócić z kolejnym sezonem! Oficjalnie Netflix jeszcze tego nie potwierdził, ale już jakiś czas temu pojawiły się pierwsze plotki na ten temat. Portal FormulaTV jesienią 2019 roku podawał, że 5. sezon "Domu z papieru" został już zamówiony.

O przedłużeniu serialu informował też jego twórca, który był ostatnio zajęty pracą na planie serialu "Sky Rojo". Zdjęcia do tej produkcji miały zakończyć się wiosną 2020 r., a on miał wkroczyć wtedy na plan 5. sezonu "Domu z papieru". W związku z epidemią koronawirusa pierwotny plan najpewniej nie dojdzie do skutku.

"Dom z papieru 5" - co się wydarzy? [SPOILERY]

Zakończenie 4. sezonu "Domu z papieru" zostawia oczywiście twórcom furtkę do kontynuowania historii. Ekipie Profesora (Álvaro Morte) na razie nie udało się osiągnąć celu. W finale do przyjaciół w banku dołączyła Lizbona (Itziar Ituño), która z pewnością zaangażuje się w finalizację planu ukochanego. Po śmierci Nairobi (Alba Flores) morale w grupie podupadły, ale wraz z pojawieniem się w budynku Lizbony, ekipa będzie chciała zrobić wszystko, aby dokończyć napad i uciec z przetopionym złotem.

Kiedy premiera 5. sezonu "Domu z papieru"?

Widzowie jednak nie tak prędko dowiedzą się, jak ekipie Profesora uda się wydostać z banku. Trudno na razie przewidzieć, kiedy Alex Pina dokończy zdjęcia do serialu "Sky Rojo" i rozpocznie pracę na planie "Domu z papieru".

Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że premiera 5. sezonu "La Casa de papel" mogłaby się odbyć w 2021 roku. Niestety, ten mniej optymistyczny jest na razie dużo bardziej prawdopodobny. Zakłada on powrót serialu dopiero w 2022 roku.