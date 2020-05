"Dom z papieru 5". Tokio zasłużyła na śmierć w "La Casa de Papel"? To ona powinna zginąć zamiast Nairobi?

Tokio to jedna z najbarwniejszych bohaterek "Domu z papieru". Narratorka hitowego serialu Netflixa bywa jednak porywcza i samolubna na tyle, że budzi w wielu widzach mieszane uczucia. Niektórzy uważają, że to ona powinna zginąć w 4. sezonie "La Casa de Papel" zamiast Nairobi.

Zdania na temat Tokio z serialu "Dom z papieru" od 1. sezonu są mocno podzielone. Jedni uważają narratorkę "La Casa de Papel" uroczą rozrabiakę, inni jej natomiast nie znoszą. Tokio często pojawia się w zestawieniach najbardziej irytujących bohaterek seriali.

Po śmierci Nairobi (Alba Flores) w 4. sezonie "Domu z papieru" w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy rozżalonych widzów. Ci, których denerwuje Tokio uważają, że to ona powinna zginąć z ręki Gandii (José Manuel Poga).

W 1. sezonie ciągle traciła nad sobą panowanie. W kolejnym jej niecierpliwość zaowocowała śmiercią Moskwy. Dalej chodziła już po mennicy pijana w środku napadu, podczas gdy wszyscy inni ryzykowali życie i jeszcze chciała być odpowiedzialna za drugi skok. Chce dowodzić napadem? To jakiś żart... - czytamy w jednym z komentarzy.

Powinna zginąć podczas pierwszego skoku

Nairobi powinna żyć, Tokio już nie

Jedno jest pewne — Tokio budzi w fanach "Domu z papieru" skrajne emocje i choć nie zaskarbiła sobie sympatii wszystkich widzów, to czy rzeczywiście zasłużyła na to, by umrzeć? Piszcie w komentarzach, co sądzicie o Tokio z "La Casa de Papel". Też was irytuje, a może ją uwielbiacie?