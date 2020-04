"Dom z papieru". Arturo Román w serialu denerwuje jak mało kto. Dlaczego? Możecie się zdziwić!

Fani wręcz pokochali postaci, które pojawiają się w serialu "Dom z papieru". No dobra. Z pewnymi wyjątkami. Chodzi chociażby o Arturo Romána, który denerwuje od samiutkiego początku. Produkcja tłumaczy, skąd takie emocje u widzów.

"Dom z papieru" i Arturo Román

Arturo Román pojawia się już w pierwszym sezonie "Domu z papieru". Od samego początku jest to postać, która - mówiąc kolokwialnie - denerwuje. W Arturito wciela się hiszpański aktor Enrique Arce. Arturo to uwięziony dyrektor mennicy.

Jest natomiast tym zakładnikiem, który na tle innych się wyróżnia. Chce uciec za wszelką cenę i jest gotowy zrobić dosłownie wszystko. Czyni w związku z tym wiele nieprzewidywalnych rzeczy. W końcu też w czwartym sezonie wdał się w bójkę. Ma wiele cech, które drażnią. Produkcja znajduje na to wytłumaczenie, o którym powiedziała w specjalnym odcinku na Netflixie.

Arturo Román denerwuje jak mało kto. Dlaczego?

Produkcja międzynarodowego hitu świadomie kreuje postaci serialu "Dom z papieru”. Widzowie natomiast są mocno poirytowani, gdy pojawia się wątek Arturito. Nie zdzierżę Arturo gdziekolwiek indziej. już w "Domu z Papieru" ledwo wytrzymuje jak go widzę - czytamy w internetowych komentarzach. Produkcja ma na to jednak pewną teorię. I to dość ciekawą. - On reprezentuje podłość, którą ma w sobie każdy z nas – mówi reżyser Jesús Colmenar i dodaje: – Widz dostrzega w nim własne wady, dlatego tak go nie znosi.

- Jest najbardziej ludzki (...) A gdy pokazuje się nam coś, czego się wstydzimy (bohater miał wiele wstydliwych momentów - dop. red.), irytujemy się – dodaje Enrique Arce. Scenarzystka Esther Martínez Lobato kwituje krótko: - Jest taki żałosny, że aż masz go ochotę adoptować. I trudno się z tym nie zgodzić.

Enrique Arce i jego "polska przygoda"

Enrique Arce urodził się w Walencji i dziś jest jednym z najbardziej popularnych aktorów na świecie. Wszystko między innymi za sprawą "Domu z papieru", który zyskał międzynarodowy rozgłos. Co ciekawe, Arce współpracował również z polskim reżyserem. Chodzi o Patryka Vegę i "Kobiety mafii 2". W filmie Enrique Arce wystąpił wraz z kolumbijską gwiazdą Angie Cepedą, a Patryk Vega nie szczędził im słów zachwytu. Był bardzo zadowolony z współpracy jaką podjął. - Z obojgiem pracowało się rewelacyjnie. To niezwykłe szczęście, że zgodzili się zagrać w "Kobietach Mafii 2", bo są bardzo zapracowani – mówił. A to nie koniec “polskiej przygody". Okazuje się, że aktor serialowego hitu Netflixa pojawi się również w filmie "Small World", który czeka na swoją premierę.

Choć widzowie mogą nie znosić serialowego Arturito, to w rzeczywistości trzeba przyznać, że aktor wykonał genialną pracę nad kreacją bohatera. Postać, która wywołuje tak skrajne emocje wymaga dużo wysiłku i jest tylko potwierdzeniem tego, że Enrique Arce wykonał zadanie na najwyższym poziomie.