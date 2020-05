"Dom z papieru". El Polaco z 4. sezonu "La casa de papel" to jednak Polak! Zagrał go ukraiński aktor, z którym rozmawialiśmy [TYLKO U NAS]

El Polaco z 4. sezonu "Domu z papieru" to jednak Polak! Początkowo spekulowano, że twórcom serialowego hitu Netflixa wcale nie chodziło o obywatela naszego kraju, a Katalończyka, bo tak potocznie nazywa się mieszkańców tego regionu Hiszpanii. Prawda jest jednak inna. Nam udało się porozmawiać z ukraińskim aktorem, który wcielił się w jednego z bohaterów "La Casa de Papel". El Polaco to rzeczywiście górnik z Polski!

El Polaco, czyli górnik z Polski w serialu "Dom z papieru"

Czy Polak pojawił się w 4. sezonie "Domu z papieru"? To pytanie zadawali sobie niektórzy fani serialu "La Casa de Papel" po tym, jak w 7. odcinku 4. sezonu w do ekipy Profesora (w tej roli Álvaro Morte) dołączył górnik El Polaco. Niektórzy szybko uznali to za polski akcent w hitowej produkcji Netflixa. Inni sugerowali natomiast, że zwrot ten mógł zostać błędnie zinterpretowany przez lektora/tłumacza, a twórcom "Domu z papieru" chodziło jedynie o mieszkańca Katalonii.

Polak w 4. sezonie "La Casa de papel"? Kim jest Polaco?Zobacz więcej

Netflix nie skomentował sprawy, a intencje twórców "Domu z papieru" pozostawały do tej pory nieznane. Jakiś czas temu odezwał się jednak do nas ukraiński aktor Roman Rymar, który wcielił się w tajemniczego El Polaco.

Mężczyzna w rozmowie z serwisem Telemgazyn.pl zwrócił uwagę na różnorodność narodową w ekipie Profesora. Choć Rymar mówi płynnie po hiszpańsku, twórcy podczas przesłuchania pozwolili mu zachować wschodni akcent. -Ewidentnie szukali kogoś z Europy Wschodniej. - twierdzi ukraiński aktor. Typowego obgadywania roli z reżyserem na planie jednak nie było.

Są Serbowie, ukraińscy medycy, portugalscy kapitanowie, więc polski górnik również pasuje. To raczej taki żart, smaczek. Prawda jest taka, że ​​nie otrzymałem żadnych dodatkowych wskazówek, to w końcu epizod — powiedział aktor.

Jaime Lorente i jego kot podbijają internet!Zobacz więcej

Aktor opowiedział nam również o tym, jak wspomina pracę na planie "Domu z papieru".

Zagrałem w różnych filmach i serialach, ale żaden z tych projektów nie był tak duży, jak "La Casa de Papel". To było coś magicznego, dało się to odczuć w każdym momencie pracy. Doskonałym przykładem jest reżyser Jesus Colmenar. Nieustannie się uśmiechał i zachęcał: "Jesteście zespołem Profesora, wszyscy jesteście niesamowici". Wspaniale było patrzeć, jak Alvaro Morte powtarza w kółko swoją kwestię, nie tracąc przy tym choćby odrobiny zaangażowania. To bardzo motywuje do działania — powiedział w rozmowie z serwisem Telemagazyn.pl Roman Rymar. Oczywiście serial jest świetny, jest kilka ekip filmowych, wszystkie są doskonale zorganizowane. Było to jedno z najlepszych doświadczeń w moim życiu i oczywiście mam nadzieję, że jeszcze uda się je powtórzyć — dodał.

Wygląda na to, że El Polaco z 4. sezonu "Domu z papieru" to jednak Polak. Spodziewaliście się tego?