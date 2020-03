"Dom z papieru: Globalny fenomen". Netflix pokaże kulisy serialu "La Casa de Papel"! Kiedy premiera filmu?

"Dom z papieru: Globalny fenomen" to według opisu *rzut oka za kulisy serialu "Dom z papieru", którego bohaterowie - grupa rabusiów kierowanych przez Profesora - skradła serca widzów z całego świata. Szczegóły filmu nie są jednak na razie znane.

Przypominamy, że 4. sezon "Domu z papieru" również trafi na Netflix 3 kwietnia. W kontynuacji serialowego hitu ekipa Profesora (Álvaro Morte) zostanie wystawiona na poważną próbę. Lizbona (Itziar Ituño) zostanie schwytana przez policję, Profesor będzie przekonany, że jego ukochana już nie żyje, a w Banku Hiszpanii pojawi się wróg, który spróbuje popsuć szyki przestępcom.

Twórcy serialu zapowiedzieli, że nowy sezon ma być prawdziwą bombą, ale fabuła nieco zwolni.

To, co proponujemy w czwartym sezonie to trochę się zatrzymać, zwolnić, aby rozkoszować się niektórymi postaciami, a następnie wrócić i znowu uderzyć w połowie sezonu. - ujawnili.