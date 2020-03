"Dom z papieru". Kostiumy z "La Casa de Papel" i ich ukryte znaczenie. Skąd wzięły się czerwone kombinezony i maski?

Czerwone kombinezony i maski Salvadora Dali to znaki rozpoznawcze gangu Profesora z "La Casa de Papel". Jakie jest ukryte znaczenie kostiumów, które noszą bohaterowie serialu Netflixa “Dom z papieru”? Wyjaśniamy!

Serial “Dom z papieru” to fascynująca historia o grupie złodziei, którzy pod dowództwem Profesora (Álvaro Morte) organizują napad wszech czasów. Ich pierwszym celem jest hiszpańska mennica. W trzeciej części członkowie gangu wracają z rajskich wakacji, aby ponownie dokonać głośnego napadu, tym razem na bank centralny w Madrycie.

“Dom z papieru” to jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa, który szybko zaskarbił sobie rzesze wiernych fanów. W oczekiwaniu na nowe odcinki “La Casa de Papel” ujawniamy prawdziwe znaczenie słynnych strojów, które noszą bohaterowie “Domu z papieru”. Co oznaczają czerwone kombinezony i maski Salvadora Dali?

Ukryte znaczenie kostiumów z “La Casa de Papel”

Strój bohaterów serialu “Dom z papieru” Netflixa nie jest przypadkowy. Maski hiszpańskiego surrealisty Salvadora Dali to nic innego, jak nawiązanie do początków awangardowego ruchu artystyczno-literackiego, który charakteryzował się swobodą twórczą, odrzuceniem wszelkich zasad czy istniejących kanonów, w tym nowoczesnego społeczeństwa kapitalistycznego. Jak podaje The Tate, większość dzieł hiszpańskiego artysty Salvadora Dali powstało właśnie w okresie dadaizmu, podczas jego pobytu w Zurychu w Szwajcarii. Zasady wyznawane przez dadaistów i surrealistów są więc zgodne z przekonaniami złodziei z “La Casa de Papel”.

Czerwony kolor kojarzy się za to z rewolucją, powstaniem, a co za tym idzie walką i śmiercią. Barwa ta najlepiej odpowiada działaniom, które podejmują serialowi rabusie. Stroje bohaterów serialu “Dom z papieru” wpisują się więc w motywy, które nimi kierują.

Profesor niejednokrotnie wspominał przecież, że organizowane przez niego napady, to jawny sprzeciw wobec panującego systemu. Gang złodziei to dla społeczeństwa symbol “oporu”, który należy wspierać. Najlepiej udowadnia to scena z premierowego odcinka 3. sezonu, kiedy na wezwanie Profesora pod bankiem centralnym Hiszpanii zbiera się tłum protestujących.