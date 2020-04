"Dom z papieru". Lizbona kluczową postacią 5. sezonu? Jaką rolę odegra w nowych odcinkach ukochana Profesora?

Finał 4. sezonu "Domu z papieru" zostawił widzów z kilkoma pytania. To, które nurtuje obecnie fanów serialu najbardziej dotyczy Lizbony. Czy ukochana Profesora będzie kluczową postacią 5. sezonu? Jaka rolę odegra w nowych odcinkach? W tekście znajdziesz spoilery!

Lizbona (Itziar Ituño) po spektakularnie przeprowadzonej przez Profesora (Álvaro Morte) akcji dołączyła w finale 4. sezonu "Domu z papieru" do przyjaciół przebywających w Banku Hiszpanii. Teraz widzowie zastanawiają się, jaką rolę odegra w nowych odcinkach serialowego hitu Netflixa.

Dlaczego Lizbona weszła do Banku Hiszpanii? Spekulacji na forach internetowych nie brakuje. Po śmierci Nairobi (Alba Flores) morale w grupie zostały mocno nadszarpnięte. Ekipa Profesora z pewnością będzie potrzebować teraz nowych rąk do pracy. Lizbona może przejąć fuchę koleżanki, która przetapiała wydobyte ze skarbca banku złoto albo stać się kluczową bohaterką i przejąć władzę w grupie.

Lizbona to w końcu była policjantka, która ma ogromne doświadczenie w dowodzeniu zespołem. To ona ścigała Profesora w pierwszych sezonach serialu. Być może w nowych odcinkach "Domu z papieru" przejmie stery i spróbuje doprowadzić plan ukochanego do końca. Pytanie tylko, co na to waleczna Tokio (Úrsula Corberó), która zdetronizowała Palermo (Rodrigo De la Serna) w 4. sezonie.

Jaką rolę odegra w nowych odcinkach ukochana Profesora? Podziel się swoją opinią w komentarzu!