"Dom z papieru". Negocjatorka Alicia Sierra to ukochana Berlina? Ta teoria przebija wszystko!

W 3. sezonie serialu "Dom z papieru" twórcy zdecydowali się wprowadzić do gry kilka nowych postaci, w tym byłą dziewczynę Berlina, Tatianę oraz bezkompromisową negocjatorkę Alicię Sierrę. Podobieństwo obu pań zaowocowało nową teorią. Jeden z fanów "La Casa de Papel" twierdzi, że Tatiana i Alicia to tak naprawdę ta sama osoba!

"Dom z papieru" powróci na Netflix z 4. sezonem prawdopodobnie już na początku 2020 roku. Na forach internetowych nie milkną jednak echa poprzedniej serii, w której to gang złodziei dokonał kolejnego napadu. Celem podopiecznych Berlina (Pedro Alonso) i Profesora (Álvaro Morte) był tym razem Bank Hiszpanii. Na potrzeby 3. części "Domu z papieru" twórcy wprowadzili do gry kilku nowych bohaterów, którzy zdążyli już namieszać i to nie tylko w serialu!

Kim jest Tatiana z serialu "Dom z papieru"?

W 3. sezonie "Domu z papieru" widzowie poznali m.in. ukochaną Berlina - Tatianę (Diana Gómez), która została wprowadzona we wszystkie szczegóły. W jednym z odcinków dowiadujemy się, że jest ona pianistką i złodziejką oraz, że *zachwycił ją plan napadu na bank Hiszpanii".

Nie możesz ryzykować dla kobiety, to pierwsza zasada. Zapamiętaj, napad nie może być zagrożony z powodu związku - poucza Berlina zdenerwowany Profesor w 6. odcinku 3. sezonu "Domu z papieru".

Berlin bagatelizuje jednak obawy Profesora, zapewniając go, że Tatiana nie zdradzi. Przejechaliśmy całą Europę, otwierając wiele sejfów. Wiesz, jakie to stresujące, jakie napięcie temu towarzyszy. Źle zamocowałeś ładunek, gdzie brylantowa broszka, wystarczy mały błąd, ale nic takiego się nie stało. Nic. Układało się idealnie...

Postać Tatiany z "Domu z papieru" pojawiła się na ekranie zaledwie kilka razy, ale zdążyła wzbudzić duże zainteresowanie widzów. W sieci pojawiają się już sugestie dotyczące jej wątku w nowych odcinkach. Czy ukochana Berlina odegra kluczową rolę w 4. sezonie "Domu z papieru"? Niektórzy widzowie są przekonani, że Tatiana to tak naprawdę bezwzględna negocjatorka - Alicia, albo ktoś z nią ściśle powiązany, np. jej siostra!

Alicia ma coś wspólnego z napadem. Pojawiają się spekulacje, że to ona jest Tatianą. To, że tak dobrze rozdaje swoje karty, może świadczyć o tym, że rozumie sposób myślenia Berlina i Profesora. - czytamy na Reddicie.

Czy negocjatorkę i ukochaną Berlina rzeczywiście coś łączy? Na rozwiązanie tej zagadki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.