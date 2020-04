"Dom z papieru" – powstanie spin-off serialu Netflixa? Jest pomysł na kontynuację!

"Dom z papieru" to obecnie jeden z najpopularniejszych seriali na świecie. Wciągająca historia o gangu złodziei liczy na razie cztery sezony, ale w planach jest już podobno piąty, a nawet szósty sezon "Domu z papieru". Ostatnio pojawiły się również spekulacje dotyczące spin-offa serialu. Pomysł na kontynuację wysunął Pedro Alonso, czyli serialowy Berlin!

Wątpliwie moralny bohater stał się ulubieńcem widzów do tego stopnia, że twórcy — mimo śmierci Berlina w 2. sezonie — nadal opowiadają jego historię, choć już z zupełnie innej perspektywy.

Berlin — choć martwy — pozostał integralną częścią serialu Netflixa, ale Pedro Alonso uważa, że jego bohater zasługuje na odrębny serial.

Mowa konkretnie o prequelu, w którym widzowie mogliby zobaczyć młodzieńcze przygody Berlina i Palermo. To wiązałoby się jednak z wymianą znanych już aktorów na młodszych.

Mogę sobie to wyobrazić — przyznał Pedro Alonso w rozmowie z The National. Berlin i Palermo to bardzo mocne postacie, a ich historia, pod względem fabularnym bardzo mnie to interesuje. To świetny materiał i wierzę, że ta historia ma w sobie jeszcze wiele treści — dodał Alonso.