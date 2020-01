"Domowe rewolucje". Dorota Szelągowska pokazała swoje zdjęcie sprzed 21 lat! jak prezenterka wyglądała na swojej studniówce?

Sezon studniówkowy w pełni, więc to doskonała okazja także do wspomnień własnych imprez maturalnych. Pamięcią do przeszłości postanowiła wrócić Dorota Szelągowska, gwiazda programu "Domowe rewolucje", która opublikowała pewne zdjęcie...

Dorota Szelągowska postanowiła w sieci opublikować swoje zdjęcie ze studniówki. Prezenterka pokazała, jak wyglądała 21 lat temu i trzeba przyznać, że jej suknia robiła wrażenie! Odważny, głęboki dekolt zapewne sprawiał, że wiele osób oglądało się za piękną dziennikarką, która już stawiała pierwsze kroki w telewizji. Historię sukni oraz motyw publikacji fotografii na swoim Instagramie wyjaśniła Dorota Szelągowska: 21 lat temu. Moja studniówka :) dziś jadę na studniówkę Syna. Dziwne uczucie :) #9stomilanówek #starezdjęcia #wspomnienia PS Suknia - Księstwo Warszawskie, wypożyczona z TVP, w której wtedy pracowałam. Włosy posprejowane na złoto sprejem do mebli :) Fani są zachwyceni tym, jak 21 lat temu wyglądała Dorota Szelągowska! Poniżej znajdziecie tylko część komentarzy: O kruca, jaki biust :) Ale spektakularnie wyglądałaś!!! Niemożliwe 😯 To pani? Jejku. Pięknie Pani wyglądała. Naprawdę 😍 Podoba wam się Dorota Szelągowska w takim wydaniu?