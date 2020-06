"Doom Patrol" sezon 2. Najdziwniejsza grupa bohaterów DC powraca! Premiera w HBO GO

"Doom Patrol" przedstawia przygody bardzo nietypowej grupy superbohaterów, których nadzwyczajne moce ściśle związane są z ich doświadczeniami z przeszłości. Serial oparty został na postaciach stworzonych dla DC.

"Doom Patrol" sezon 2. od piątku, 26.06.2020 w HBO GO!

Najdziwniejsza grupa bohaterów DC - Robotman aka Clifford "Cliff" Steele (Brendan Fraser), Negative Man aka Larry Trainor (Matt Bomer), Elasti-Woman aka Rita Farr (April Bowlby) oraz Szalona Jane (Diane Guerrero) i Cyborg aka Victor Stone (Joivan Wade) wracają, by ocalić świat. To znaczy, jeśli tylko znajdą sposób na to, aby podrosnąć... dosłownie i w przenośni.

Po porażce, którą odniósł Pan Nikt członkowie Doom Patrol są teraz mini-rozmiarów i utknęli na torze wyścigowym dla zabawek Cliffa. Z tego miejsca próbują poradzić sobie z poczuciem bycia zdradzonym, którego doświadczyli ze strony Szefa aka Nilesa Cauldera (Timothy Dalton - W obliczu śmierci, Licencja na zabijanie), konfrontując się jednocześnie z własnym bagażem doświadczeń. Każde z nich musi zmierzyć się z własnymi traumami i demonami przeszłości, aby móc stanąć ramię w ramię z całym zespołem i wziąć w opiekę, oraz chronić najnowszego członka rodziny: Dorothy Spinner (Abigail Shapiro – Mała Miss; Na pewno, być może), córkę Nilesa, której moce pozostają tajemniczym, ale realnym zagrożeniem mogącym przynieść koniec świata.

"Doom Patrol 2" - zwiastun

Serial "Doom Patrol" został wyprodukowany przez Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros. Television. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Jeremy Carver, Geoff Johns, Greg Berlanti, Sarah Schechter oraz Chris Dingess. Serial oparty jest na postaciach stworzonych dla DC przez Arnolda Drake'a, Boba Haneya i Bruno Premiani’ego. Premiera drugiego sezonu "Doom Patrol" odbędzie się w HBO GO 26 czerwca. Tego dnia do serwisu dodane zostaną pierwsze trzy odcinki produkcji. Premiery kolejnych odcinków odbywać się będą przez kolejnych sześć tygodni, w piątki. Sezon liczyć będzie 9 odcinków.

