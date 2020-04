"Down the road. Zespół w trasie" od maja w TVN! Program Przemka Kossakowskiego na głównej antenie!

Program "Down the road. Zespół w trasie", w którym Przemek Kossakowski podróżuje z osobami z zespołem Downa od maja będzie można oglądać na głównej antenie TVN. Oto szczegóły!

Zespół Downa dotyka jedną na 700 osób. To jeden chromosom więcej, który zmienia wszystko. "Down the road. Zespół w trasie" opowiada o szóstce młodych osób z zespołem Downa, które wraz z Przemkiem Kossakowskim ruszają w podróż po sześciu krajach. Mierzą się ze stereotypami, które często określają ich jako niesamodzielnych i wymagających opieki. Jacy są w rzeczywistości?

Bohaterowie programu mieli szansę przeżyć po swojemu to, co wielu uznaje za oczywiste i naturalne. Z pomocą Przemka próbowali odnaleźć się w niby codziennych, ale dla nich zupełnie nowych sytuacjach. Czy przełamali własne bariery? Zdecydowali się na lot helikopterem czy spacer na wysokości? W dwunastoodcinkowej serii, którą widzowie mogli już oglądać na antenie TTV, poznajemy szczere i niefiltrowane podejście bohaterów do życia, związków, intymności czy pracy.

Przemek Kossakowski i jego ekipa wyruszyli z Warszawy w podróż dookoła Europy. Pierwszy wieczór spędzili na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie zrobili sobie biwak z ogniskiem. Uczestnicy wyprawy błyskawicznie skrócili dystans i już pierwszego dnia nawiązały się między nimi zaskakująco bliskie relacje. Przemek szybko dowiedział się, jak wiele ograniczeń spotyka ludzi z zespołem Downa. Był zaskoczony jak wiele mają pragnień, które dla zdrowych ludzi wydają się zwyczajne, a dla nich są niemożliwe do spełnienia.

Źródło: x-news