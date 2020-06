"Down the road. Zespół w trasie". Program Przemka Kossakowskiego powróci z 2. sezonem! Trwają castingi. Kiedy w TV?

Rozpoczęły się poszukiwania uczestników do drugiej edycji programu "Down the road. Zespół w trasie". Zdjęcia do cyklu będą realizowane na przełomie sierpnia i września. Kiedy zobaczymy nowe odcinki programu Przemka Kossakowskiego w telewizji?

"Down the road. Zespół w trasie" - będzie 2. sezon! "Down the road. Zespół w trasie" to polska wersja belgijskiego formatu „Down the road", który został zrealizowany w Belgii i emitowany również w telewizji holenderskiej. Audycja opowiada o szóstce młodych osób z zespołem Downa, które wraz z Przemysławem Kossakowskim ruszają w podróż po sześciu krajach. Zmierzają się ze stereotypami, które często określają ich jako niesamodzielnych i wymagających opieki. Powstanie dodatkowy odcinek programu. "Mnóstwo pozytywnych reakcji, dowodów sympatii"Zobacz więcej - Wierzę, że daliśmy widzom coś więcej niż tylko dobry serial telewizyjny. To wielka zawodowa przyjemność. Od 8 lat staramy się w TTV pokazywać różne odcienie polskiej rzeczywistości i dotykać istotnych tematów. A takim jest na pewno sytuacja osób z zespołem Downa. Ich wakacyjne słodko-gorzkie perypetie wywołały mnóstwo wzruszeń i wzbudziły niezwykły odzew. Dlatego chcemy rozwijać ten kierunek i podążać za tym typem emocji. Aktualnie trwa kompletowanie nowego zespołu w trasie z najbardziej otwartym na świat kierowcą - Przemkiem – komentuje Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV. OGLĄDAJ seriale i programy TVN bez reklam w ofercie player+ - Chcielibyśmy pokazać, że pierwszy sezon programu nie był przypadkiem, a fenomenalne osobowości bohaterów to coś odosobnionego. W Polsce żyją tysiące ludzi z zespołem Downa i wielu z nich ma nam wiele do opowiedzenia. To olbrzymia przestrzeń, zaskakująca, nieoczywista i fascynująca. Uważam, że droga którą zaczęliśmy iść w pierwszym sezonie jest cały czas drogą przez nieznane. Jestem szczęśliwy, że znów wyruszę w trasę, jeszcze nigdy nie oczekiwałem decyzji o kontynuacji cyklu z taką niepewnością i ekscytacją – komentuje Przemek Kossakowski. Ekipa Przemka Kossakowskiego w Lombardii. Dominika wyznaje swoje uczucia!Zobacz więcej Trwają poszukiwania uczestników do drugiej edycji. Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.downtheroad.pl. Format na antenie stacji TTV pojawi się wiosną 2021 roku. Za produkcję drugiej serii polskiej wersji odpowiada firma GPlus Production. Zobacz galerię