"Down the road. Zespół w trasie". Przemek Kossakowski wyruszył w podróż z osobami z zespołem Downa. Nowy program w TTV!

Przemysław Kossakowski wraca do TTV z nowym programem! Tym razem wyruszył w podróż z... osobami z zespołem Downa. "Down the road. Zespół w trasie" będzie miał swoją premierę w lutym 2020.

Przemek Kossakowski z nowym programem w TTV

"Down the road. Zespół w trasie" to nowy program Przemysława Kossakowskiego. Jego bohaterami są osoby z zespołem Downa. Premiera zapowiedziana jest na niedzielę, 23 lutego w TTV - stacji, w której Kossakowski miał wszystkie swoje dotychczasowe programy.

W nowym formacie Przemek Kossakowski wyrusza w podróż z szóstką młodych osób z zespołem Downa. Odwiedzą sześć krajów i zmierzą się ze stereotypami, według których są osobami niesamodzielnymi i wymagającymi stałej opieki. Sam Kossakowski o programie pisze tak:

We wrześniu zeszłego roku wyruszyłem w podróż. Towarzyszyłem szóstce niezwykłych ludzi. Ludzi, którzy mają coś czego nie ma większość z nas. Jeden chromosom więcej. Nie można się tym zarazić, nie można się z tego wyleczyć. Ludzie z Zespołem Downa, są wyjątkowi. Nie udają emocji, mówią to co myślą, mają w sobie dziecięcą ciekawość i naiwność. Żyją wśród nas. Chciałem dać im szansę aby opowiedzieli o sobie i o tym, jak rozumieją świat. Oni w zamian przypomnieli mi o tym co naprawdę jest w życiu ważne. Wkrótce telewizja TTV wyemituje odcinki będące zapisem naszej podróży. Wierzę, że to jedna z najlepszych rzeczy jaką zrobiłem w swoim życiu. Przed wami: Down the Road. Zespół w Trasie. Ps. Obok zdjęcia krótki materiał wideo z pierwszego dnia wyprawy, jak zwykle byłem nieprzygotowany... 😀

Program powstał na licencji. Pierwowzorem jest belgijski "Down the road", który jest pokazywany w Belgii i Niderlandach. - *Od początku też wiedzieliśmy, że to Przemek Kossakowski będzie tu właściwą osobą. On ma tę umiejętność, która potrafi sprawić, aby głos bohaterów był dobrze usłyszany. A w tym programie ważne jest, by dać osobom z zespołem Downa przestrzeń do nowych doświadczeń, kibicować i wierzyć im, bo "Down the road" to jest podróż wbrew i na przekór ograniczeniom - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV.

Źródło: Agencja TVN/x-news