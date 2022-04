DTM 2022 w TV. Wyścigi GT World Challenge Europe i DTM na antenie Motowizji. Kalendarz transmisji kwiecień 2022

GT World Challenge Europe

GT World Challenge Europe to największe i najpopularniejsze mistrzostwa, gdzie ścigają się pojazdy klasy GT3. Rywalizacja składa się z dwóch osobnych cyklów - Endurance Cup i Sprint Cup. Ci, którzy biorą udział w całym cyklu, muszą się więc mierzyć zarówno w wyścigach o długości godziny, ale także trzech, sześciu czy dwudziestu czterech godzin.

Tegoroczna rywalizacja rozpocznie się we Włoszech na torze Imola, gdzie pojawią się aż 52 załogi. Można się spodziewać licznie zgromadzonej lokalnej publiczności - będzie to pierwszy wyścig w serii dla Valentino Rossiego. Legenda wyścigów motocyklowych przerzuciła się w pełni z dwóch kółek na cztery i teraz będzie walczył o zwycięstwa w Audi R8 LMS GT3 Evo II ekipy WRT, mając za zmienników dwóch kierowców fabrycznych niemieckiej marki - Nico Mullera i Frederica Vervischa.

Nie zabraknie też polskich akcentów. Zespół Patryka Krupińskiego JP Motorsport wystawi dwa McLareny 720s GT3. Tercet w aucie #111 jest iście gwiazdorski - Dennis Lind, Vincent Abril i Christian Klien to jedni z wczesnych faworytów do zwycięstwa. W siostrzanym samochodzie #112 będą się zmieniać Krupiński, Maciej Błażek oraz Joel Mesch.

DTM 2022

Pod koniec kwietnia ruszy nowy sezon DTM. Od ubiegłego roku najważniejsza seria wyścigowa w Niemczech także używa samochodów GT3 i od razu okazało się, że była to dobra decyzja. Walka o tytuł trwała do samego końca i nie obyło się bez typowych dla DTM agresywnych manewrów i rozgrywek taktycznych. Teraz DTM powraca na antenę Motowizji. Widzowie będą mogli zobaczyć podsumowania wszystkich ośmiu rund tegorocznych zmagań.

GT World Challenge Europe i DTM uzupełniają ramówkę Motowizji, która jest wypełniona wyścigami samochodów GT. W ten weekend w portugalskim Portimao rozpocznie się również rywalizacja w Ferrari Challenge Europe. Motowizja kolejny rok z rzędu będzie także transmitować wyścigi innych popularnych serii jak ADAC GT Masters oraz International GT Open.

Z wielkim zainteresowaniem obserwuję rozwój kategorii GT3 na świecie, która z roku na rok zyskuje na renomie. Przez lata przyciągały one również spore zainteresowanie w Polsce na antenie Motowizji. Teraz wszystkie najważniejsze mistrzostwa tej klasy znajdują się w naszej ramówce. Powrót DTM to również ważny moment, była to jedna z pierwszych serii wyścigowych jaką pokazywaliśmy w Motowizji i pomogła ona zbudować naszą pozycję na rynku. Jestem przekonany, że wyścigi GT World Challenge Europe będą cieszyć się ogromnym zainteresowaniem – mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.