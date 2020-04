"Dynastia Tudorów" odcinek 1. Henryk VIII szykuje się do wojny z Francją. Ktoś wpłynie na zmianę jego zdania?

Henryk VIII to główny bohater serialu "Dynastia Tudorów". Jak rozpoczyna się ta wyjątkowa, trzymająca w napięciu historia? Sprawdź, co dzieje się w 1. odcinku "Dynastii Tudorów"!

"Dynastia Tudorów" w Epic Drama! - sprawdź program tv

"Dynastia Tudorów" to serial, który zabiera widzów do XVI-wiecznej Anglii, na dwór króla Henryka VIII – władcy, która ma wszystko oprócz jednego – męskiego potomka. Obarczając winą za brak syna żonę, Katarzynę Aragońską, zaczyna żyć obsesją na punkcie pięknej Anny Boleyn. Szuka sposobu, by unieważnić swoje małżeństwo. Szarą eminencją dworu jest sprytny kardynał Wolsey, nakłaniający Henryka do politycznych decyzji, które wkrótce przysporzą mu wrogów. Własne rozgrywki prowadzi też Anna - nie cofnie się przed niczym, by spełnić swoje marzenie - zostać nową żoną króla. Tu każdy knuje intrygi, spiskuje i zawiera sojusze, by osiągnąć swój cel.

"Katarzyna", "Ręka La Garduñi" i "Wojna światów" na kwietniu w TV! Oto seriale, których nie możesz przegapić!Zobacz więcej

W 1. odcinku serialu Henryk VIII (Jonathan Rhys Meyers) szykuje się do wojny z Francją — ostatecznie jednak rezygnuje z tych planów pod wpływem dyplomatycznych zabiegów swojego Lorda Kanclerza, kardynała Wolseya (Sam Neill). Traktat, który król ma podpisać zamiast wypowiadania wojny, miałby zaprowadzić pokój w Europie i rozsławić Henryka VIII na cały świat. Sam kardynał dąży do tego, aby zostać papieżem.

Tymczasem, okazuje się, że kochanka króla, Elizabeth Blount (Ruta Gedmintas), jest w ciąży. Wolsey informuje o tym władcę. Jednocześnie książę Buckingham (Steven Waddington) ogłasza, że to on jest prawowitym kandydatem do tronu.

"Dynastia Tudorów" - o serialu

"Dynastia Tudorów" to fascynująca opowieść o politycznych układach, morderstwach i namiętności, która doprowadziła do religijnego przewrotu w Anglii. Produkcja z wielką historią w tle, w rewelacyjnej obsadzie: w Henryka VIII brawurowo wcielił się Jonathan Rhys-Meyers dwukrotnie nominowany za tę rolę do Złotego Globu, Annę Boleyn zagrała Natalie Dormer – gwiazda serialu "Gra o tron", a w roli kardynała Wolseya widzowie zobaczą Sama Neilla. Wśród kilkudziesięciu wyróżnień i nominacji serial zdobył sześć Nagród Emmy oraz dziewięć nominacji. Był również nominowany do Złotego Globu w kategorii najlepszy serial dramatyczny.