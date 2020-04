"Dynastia Tudorów" odcinek 2. Henryk VIII przymierza się do podpisania traktatu. Boleyn podsuwa królowi nową kochankę!

Za sprawą kardynała Wolsey'a król Henryk VIII zdecydował się nie rozpoczynać wojny z Francją. Czy ten stan się utrzyma? Sprawdź, co dzieje się w 2. odcinku "Dynastii Tudorów"!

"Dynastia Tudorów" w Epic Drama! - sprawdź program tv

W 2. odcinku serialu "Dynastia Tudorów" w Val D'Or na przyjazd Henryka VIII (Jonathan Rhys Meyers) zbudowano niezwykły pawilon z płóciennych malowideł, nazwany Pałacem Iluzji. Henryk i jego kuzyn Franciszek I zamierzają podpisać traktat pokojowy, mimo to ostro ze sobą rywalizują. Henryk źle znosi przegraną z Franciszkiem w zapasach. Kiedy dowiaduje się, że Karol V Habsburg, król Hiszpanii, został Cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, zleca Morusowi napisanie traktatu - przymierza Anglii i Karola V przeciwko Francji.

Henryk VIII szykuje się do wojny z Francją. Ktoś wpłynie na zmianę jego zdania?Zobacz więcej

Thomas Boleyn (Nick Dunning) szykuje swoją córkę Marię do roli królewskiej kochanki. Informuje Wolseya (Sam Neill) o spisku Buckinghama. Zostaje on aresztowany i stracony za zdradę stanu. Henryk decyduje się uznać syna lady Blount (Ruta Gedmintas) za swojego potomka. Umiera papież, a Bonnivet dowiaduje się o planach zerwania przymierza Anglii z Francją. Boleyn, chcąc przypodobać się Henrykowi, podsuwa mu jako kochankę swoją młodszą córkę Annę (Natalie Dormer).

"Dynastia Tudorów" - o serialu

"Dynastia Tudorów" to fascynująca opowieść o politycznych układach, morderstwach i namiętności, która doprowadziła do religijnego przewrotu w Anglii. Produkcja z wielką historią w tle, w rewelacyjnej obsadzie: w Henryka VIII brawurowo wcielił się Jonathan Rhys-Meyers dwukrotnie nominowany za tę rolę do Złotego Globu, Annę Boleyn zagrała Natalie Dormer – gwiazda serialu "Gra o tron", a w roli kardynała Wolseya widzowie zobaczą Sama Neilla. Wśród kilkudziesięciu wyróżnień i nominacji serial zdobył sześć Nagród Emmy oraz dziewięć nominacji. Był również nominowany do Złotego Globu w kategorii najlepszy serial dramatyczny.