"Dżentelmeni i wieśniacy". Jarosław z programu TTV nie żyje! Mężczyzna popełnił samobójstwo?

Tragiczne wieści dla wszystkich fanów programu TTV "Dżentelmeni i wieśniacy". Nie żyje jeden z bohaterów tego show, Jarosław, rybak z Mrzeżyna. Mężczyzna wjechał rozpędzonym samochodem do kanału portowego w Mrzeżynie.

Program "Dżentelmeni i wieśniacy" od początku budzi kontrowersje. Niektórzy widzowie uważają, że "wieśniacy" celowo są przedstawiani niekorzystnie, aby podbić oglądalność show, jednak dla wielu uczestników programu jest to szansa na pewną zmianę w swoim życiu.

Właśnie z takim nastawieniem do programu "Dżentelmeni i wieśniacy" zgłosił się Jarosław, rybak z Mrzeżyna. W programie mężczyzna zamienił się rolami z biznesmenem Przemkiem i był pod wrażeniem jego życia.

Niestety, Jarosława już nie ma z nami. Jak informuje "Dziennik Bałtycki", w sobotę, 20 czerwca, ok. godziny 7 z niewyjaśnionych dotąd przyczyn samochód osobowy wjechał do kanału portowego w nadmorskim Mrzeżynie. Z wody wydobyto około 50-letniego mężczyznę. Był to Jarosław.

O tym, że mężczyzna prawdopodobnie popełnił samobójstwo jako pierwsza poinformowała redakcja "Super Expressu":

Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, mężczyzna miał prawdopodobnie założone kajdanki, a wjazd auta do kanału nie był wypadkiem, a dramatycznym końcem decyzji o podjęciu samobójstwa – podaje "SE".

Te wieści potwierdziła Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, która telewizji Polsat powiedziała: