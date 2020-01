Dzień Babci i Dziadka 2020. Najfajniejsze babcie i dziadkowie z filmów i seriali!

Z okazji Dni Babci i Dziadka postanowiliśmy przyjrzeć się najstarszym bohaterom filmów i seriali. Którzy dziadkowie są najfajniejsi? Sprawdźcie!

Dzień Babci i Dzień Dziadka to te chwile w roku, kiedy szczególnie możemy dać wyraz swoich uczuć do najstarszych w rodzie. Wizerunek babci i dziadka zmienia się na przestrzeni lat. Nie są to już tylko ludzie w podeszłym wieku, którzy siedzą w fotelu przy kominku, albo przed telewizorem. Coraz częściej dziadkowie są pełni wigoru, którego można tylko pozazdrościć. Wciąż są jednak tymi osobami w rodzinie, z którymi chętnie spędza się czas ze świadomością, że nic złego nie może nas przy nich spotkać.

Babcie i Dziadkowie to także ważni bohaterowie filmów i seriali. Wystarczy wspomnieć niezastąpioną Barbarę Mostowiak z "M jak miłość" czy Marię Ziębę z "Na Wspólnej". To babcie, na które wnuki mogą liczyć o każdej porze dnia i nocy. W filmach istotne role odgrywają też oczywiście dziadkowie. Którzy są najfajniejsi? Zobaczcie w naszej galerii!

