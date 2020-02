"Dzień Dobry TVN". Agnieszka Woźniak-Starak dołączy do grona prowadzących? Jednak planuje powrót do telewizji?

Agnieszka Woźniak-Starak jednak wróci do telewizji? Pojawiły się informacje wskazujące na to, że dziennikarka dołączy do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN". Kiedy?

Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN"? Czy już wkrótce zobaczymy Agnieszkę Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN"? Jak podaje "Fakt", dziennikarka otrzymała propozycję dołączenia do grona prowadzących program śniadaniowy TVN. Sama Woźniak-Starak nie jednokrotnie wskazywała, że uwielbia programy na żywo. Zanim przeszła do TVN, prowadziła "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Agnieszka Woźniak-Starak zdradza, jak powitała Nowy Rok i złożyła wzruszające życzeniaZobacz więcej Kiedy gwiazda TVN miałaby wrócić do telewizji? Nie wcześniej niż jesienią. – Na korytarzach stacji coraz częściej plotkuje się, że Agnieszka mogłaby dołączyć we wrześniu do ekipy "Dzień dobry TVN" – mówi informator "Faktu". Podkreśla się, że władze stacji nie chcą wywierać na Agnieszce Woźniak-Starak presji. Dziennikarka wciąż przeżywa bowiem żałobę po mężu, Piotrze Woźniaku-Staraku. Czy przyjmie ofertę TVN? Przekonamy się wkrótce. Agnieszka Woźniak-Starak wraca do pracy! "Big Brother"? Nic z tych rzeczy!Zobacz więcej Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl