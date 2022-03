"Dzień dobry TVN". Anna Kalczyńska mieszka z rodziną w ogromnej willi z ogrodem. Te wnętrza robią wrażenie!

Dziennikarka Anna Kalczyńska - córka znanej z serialu "Dom" aktorki Haliny Rowickiej - poznała Macieja Maciejowskiego w 2006 roku w TVN, gdy pracując nad projektem programu „Tu Europa” musiała opracować jego reklamową strategię komunikacyjną. Poradzono jej, by poprosiła o pomoc managera marketingu stacji, którym był właśnie Maciej:

Anna Kalczyńska bez grama makijażu zachwyca urodą! Fani nie mogą wyjść z podziwuZobacz więcej

Mężczyzna zrobił na dziennikarce świetne wrażenie już na samym początku ich znajomości:

Pomyślałam, że to człowiek z pasją, żyjący w nieznanym mi świecie, ale umie słuchać i jest ciekawy tego, co mam do powiedzenia. No i jest bardzo męski. A kiedy mi się oświadczył, moje pierwsze pytanie brzmiało, czy chce mieć ze mną dzieci. Gdy odpowiedział, że tak, to dla mnie było ukoronowaniem naszego szczęścia. No i teraz przez ten świat idziemy razem z naszymi dziećmi - wyznała w rozmowie z dla "VIVY!".