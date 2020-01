"Dzień Dobry TVN". Kinga Rusin komentuje spięcie z Agnieszką Fitkau-Perepeczko na temat Australii. Kto ma rację?

Agnieszka Fitkau-Perepeczko w "Dzień Dobry TVN" opowiadała o pożarach w Australii, gdzie od 40 lat ma swój dom. Stwierdziła, że według badań spłonął tylko 1 proc. całego kontynentu, a grafiki, na których widać całą Australię w płomieniach są przekłamane. Prowadzący program Kinga Rusin i Piotr Kraśko nie ukrywali, że nie zgadzają się z tym, co mówi ich gość.

W mediach pojawiły się informacje o tym, że doszło do kłótni na antenie. Wobec tego, sprawę postanowiła skomentować Kinga Rusin, która stwierdziła, że "nie przypomina sobie żadnej kłótni". W mediach społecznościowych wyjaśniła, na czym polega różnica zdań między nią a Agnieszką Fitkau-Perepeczko.

Rozmowa trwa nieco ponad 7 minut i jest wyjątkowo spokojna. Żadna ze stron nie podnosi głosu. Gdzieś w okolicach 6tej minuty musiałam jedynie zaprotestować wobec zarzutu o manipulacje. Gość zarzucił ją mediom udostępniającym mapy płonącej Australii. Wbrew temu, co pani Agnieszka powiedziała to nie są „telewizyjne animacje”, ale zdjęcia/wizualizacje na podstawie danych NASA (dane NASA pochodzą z ich zdjęć zrobionych z kosmosu). Wizualizację pożarów z ostatniego miesiąca, na podstawie danych ze zdjęć NASA załączam jako ilustrację tego postu wraz z zaznaczeniem źródła pochodzenia.

Rusin zauważyła też, że nie tylko ona nie zgadza się z opinią Fitkau-Perepeczko. Przytoczyła przy tym fakty, o których wcześniej w programie mówiła profesor z Australijskiego Narodowego Uniwesytetu w Canberze.

Opinia pani Agnieszki, na co dzień mieszkanki Australii, stała w sprzeczności z wcześniejszą wypowiedzią innego naszego gościa, pani profesor Mai Adamskiej, z którą połączyliśmy się na Skypie. Pani profesor, która jest biologiem z Australijskiego Narodowego Uniwesytetu w Canberze, mówiła o bezpowrotnym wyginięciu wielu gatunków zwierząt i roślin, w tym tych, których naukowcy nie zdążyli do tej pory nawet zbadać. Mówiła też o niespotykanej dotąd w Australii skali i intensywności pożarów, które strawiły do tej pory powierzchnię równą 1/3 terytorium Polski (ponad 10 milionów hektarów czyli 100 tys. km2 lasów i buszu). Pani Agnieszka Fitkau Perepeczko (w odróżnieniu od pani profesor zawodowo nie zajmuje się problemem) miała inne zdanie i łagodniej oceniała katastrofę, w której do tej pory zginęło 27 osób i spłonęło żywcem ponad MILIARD zwierząt. Opinia pani Agnieszki Fitkau-Perepeczko jest rożna od tej, którą ma większość naukowców, polityków, dziennikarzy i zwykłych ludzi, w tym mieszkańców Australii. I oczywiście ma do tego prawo. A Państwo mają prawo opinię tę ocenić. W DDTVN przedstawiamy różne opinie, różnych osób, a ocenę zostawiamy widzom.