"Dzień Dobry TVN". Maffashion po raz pierwszy opowiedziała o swojej ciąży. Dlaczego tak długo to ukrywała?

Julia Kuczyńska to blogerka modowa Maffashion. W "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o swojej ciąży. Dlaczego tak długo utrzymywała ten stan w tajemnicy? Jak reaguje na negatywne komentarze na temat swojego wyglądu?

Różne rzeczy po drodze ciąży mogą się przytrafić. Mamy takie przykłady w branży i w najbliższym otoczeniu. To jest moja pierwsza ciąża. Nie wiedziałam, jak będę się zachowywała i ją przechodziła. Ze względu na aspekty zdrowotne to długo był dla mnie delikatny temat i nie chciałam o tym mówić - wyjaśniła.

Maffashion przyznała również, że nie udało jej się na własnych warunkach poinformować o tym swoich bliskich i znajomych. Zrobiły to za nią media.

Ja nie pokazywałam tej ciąży przez długi czas. Przyłapano mnie pod kliniką, paparazzi zrobili mi zdjęcia i stąd wzięły się plotki. Niestety to nie ja na swoich własnych warunkach poinformowałam niektórych bliskich i znajomych, tylko zrobiły to za mnie media. Nie myślałam ze to będzie tak. Chciałam to zrobić kiedy będę gotowa - wyznała.