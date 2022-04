"Dzień Dobry TVN". Marcin Prokop miesiącami zmagał się z chorobą! Dopiero teraz zdecydował się wyznać prawdę

Marcin Prokop znany jest ze swojej otwartości w mediach społecznościowych. Dziennikarz chętnie odsłania przed fanami kulisy swojego życia prywatnego. Są jednak tematy, o których prezenter mówi niechętnie. Ostatnio wyjawił, że od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Marcin Prokop jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych dziennikarzy w Polsce. Słynny prezenter jest znany przede wszystkim z wieloletniej roli prowadzącego program "Dzień Dobry TVN", w którym na co dzień towarzyszy mu Dorota Wellman. Telewidzowie z pewnością kojarzą go także z takich programów jak "Mamy cię!", "Mam talent", bądź "Lego masters".

Problemy zdrowotne Marcina Prokopa

Gwiazda TVN lubi dzielić się ze swoimi fanami informacjami o swoim życiu prywatnym. Jednak jak się okazało, są tematy, na które popularny prezenter woli nie rozmawiać. Ostatnio Marcin Prokop udzielił wywiadu dziennikarzowi internetowemu, znanemu jako "Żurnalista", w którym po wielu miesiącach zdecydował się w końcu ujawnić prawdę o swojej chorobie.

Przez pewien czas miałem dość poważny problem ze snem i wiem, jak bardzo jest to komfortowe, móc przespać we własnym łóżku osiem godzin, albo nawet sześć. Były takie momenty, że spałem po dwie i to trwało miesiącami, więc jak we fraszce Kochanowskiego: "Zdrowie doceniasz dopiero w momencie, kiedy się zepsuje". Sen doceniasz również w momencie, kiedy patrzysz w sufit przez wiele godzin i nie możesz odpłynąć - wyznał w wywiadzie z Żurnalistą Prokop.

Marcin Prokop zaznaczył również, że bardzo lubi spać, jednak pojawiają się momenty, w których po prostu nie potrafi zasnąć. Wyznał też, że miewał okresy poważnej bezsenności, na którą się leczył. Problemy zdrowotne dziennikarza spowodowały, że zwraca on bardzo dużą uwagę na to gdzie i jak zasypia. Zdarza się, że do hoteli zabiera swoją poduszkę, a podczas rezerwacji noclegu dopytuje się o szczegółowe wymiary łóżka.

