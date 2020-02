"Dzień Dobry TVN". Paulina Krupińska i Damian Michałowski nową parą prowadzących! Kogo zastąpią?

Paulina Krupińska i Damian Michałowski dołączyli do ekipy "Dzień Dobry TVN". Już wiosną zadebiutują jako prowadzący porannego programu TVN. Co Paulina Krupińska i Damian Michałowski mówią o swoim debiucie w śniadaniówce?

Paulina Krupińska i Damian Michałowski poprowadzą "Dzień Dobry TVN"

Prowadzący "Dzień Dobry TVN" swoich widzów witają codziennie już od niemal 15 lat. Wiosną do Doroty Wellman i Marcina Prokopa, Anny Kalczyńskiej i Andrzeja Sołtysika, Kingi Rusin i Piotra Kraśko oraz Małgorzaty Ohme i Filipa Chajzera dołączą Paulina Krupińska i Damian Michałowski. Nowa para chętnie pozowała fotoreporterom na ściance podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN 2020.

Paulina Krupińska to Miss Polonia 2012, uczestniczka pierwszej edycji "Dance, Dance, Dance" oraz prezenterka TVN Style. Damian Michałowski to z kolei dziennikarz i radiowiec, który pojawiał się już w takich programach jak "Czar Par" czy "The Voice of Poland". W 2017 roku prowadził show Polsatu "Wyspa przetrwania".

Czujemy duże podekscytowanie (...) Dzięki temu, że mam tutaj takiego super kolegę, będę czuła się bardziej bezpiecznie - skomentowała dołączenie do ekipy "Dzień Dobry TVN" Paulina Krupińska.

Warto przypomnieć, że od 2 marca zmieni się godzina emisji "Dzień Dobry TVN". Program będzie można oglądać od 8 rano.

