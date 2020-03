"Dzień Dobry TVN". Taniec Magdy Gessler hitem w sieci! Towarzyszyli jej mąż i ojciec. Jak wypadli?

Taniec Magdy Gessler w "Dzień Dobry TVN" hitem w sieci! Słynna restauratorka pojawiła się w programie z okazji jubileuszu "Kuchennych rewolucji", a towarzyszyli jej mąż i ojciec. Końcówka zaskoczyła wszystkich, a to wideo zapisze się w historii telewizji!

Magda Gessler tańczy w "Dzień Dobry TVN"

"Kuchenne rewolucje" świętują w tym roku 10-lecie. Magda Gessler pojawiła się w studio "Dzień Dobry TVN", aby opowiedzieć o jubileuszu, a towarzyszyli jej: mąż, Waldemar Kozerawski oraz ojciec, Mirosław Ikonowicz. Był także tort zrobiony specjalnie dla Magdy Gessler - z koroną na szczycie.

Nowy spot wizerunkowy TVN! Wojewódzki, Gessler i Woronowicz śpiewają jak Kabaret Starszych Panów!Zobacz więcej

Na koniec programu na scenie "Dzień Dobry TVN" wystąpiła chorwacka artystka La Lana z piosenką "So messed up". Magda Gessler nie czekała długo - już po pierwszych taktach podniosła się z kanapy i zaczęła pląsać w rytm granej muzyki! Jej taneczny nastrój udzielił się prowadzącym - Paulinie Krupińskiej i Damianowi Michałowskiemu - oraz mężowi i ojcu Gessler, ale to ona brylowała i zdecydowanie skradła show. To trzeba zobaczyć!

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news