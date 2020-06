"Dzień Dobry TVN". Zuza Grabowska i Katarzyna Grabowska - córki Andrzeja Grabowskiego wspominają dzieciństwo. Jakie mają relacje?

Zuza Grabowska i Katarzyna Grabowska - córki Anny Tomaszewskiej i Andrzeja Grabowskiego wspominały dzieciństwo w "Dzień Dobry TVN". Jakie mają relacje? Jak wpływa na nie fakt, iż wszyscy członkowie ich rodziny to aktorzy?

Córki Andrzeja Grabowskiego w "Dzień Dobry TVN"

Zuza Grabowska i Katarzyna Grabowska to siostry, które są aktorkami. Ich rodzice - Anna Tomaszewska i Andrzej Grabowski to również aktorzy. Jak wyglądało dzieciństwo Zuzy i Katarzyny? Jaką mają wspólną cechę?

– Są grzeczne – zaznaczył Grabowski i podkreślił, że córki same wybrały dla siebie drogę aktorką. - Same sobie wybrały i same będą odpowiadać za tę drogę - wskazuje aktor. Czy Zuza i Kasia miały okazję pracować ze sowimi rodzicami? Jak to wspominają? A jak wyglądają relacje między ich mamą a ich mężami? Zobacz wideo!

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news