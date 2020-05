Dzień Matki 2020. Polskie gwiazdy chwalą się swoimi mamami! Co Gąsiewska, Vega i Wieniawa mówią o swoich mamach?

26 maja to wyjątkowy dzień i jednocześnie święto, czyli Dzień Matki. To doskonała okazja, aby przyjrzeć się gwiazdom, które chętnie chwalą się swoimi mamami! Sprawdźcie, co Wiktoria Gąsiewska, Patryk Vega, Julia Wieniawa i inni mówią o swoich mamach!

DZIEŃ MATKI - GWIAZDY CHWALĄ SIĘ SWOIMI MAMAMI! Dzień Matki to wyjątkowe święto, w którym wszyscy myślami jesteśmy przy swoich mamach. Dla gwiazd to doskonała okazja, aby pochwalić się swoimi rodzicielkami. Sieć właśnie zalały zdjęcia gwiazd ze swoimi matkami, dzięki czemu możemy zobaczyć po kim niektóre aktorki odziedziczyły swoją urodę! Sprawdźcie galerię i zobaczcie, które z gwiazd są podobne do swoich mam. Czułe, nadopiekuńcze, ale i toksyczne! Oto matki w polskich serialach!Zobacz więcej Jednocześnie inne gwiazdy, które same niedawno stały się matkami, postanowiły opublikować swoje zdjęcia z dziećmi, bo przecież od tej pory 26 maja to także ich święto. Kto pochwalił się własnym dzieckiem? Sprawdźcie! Zobaczcie, jak Dzień Matki świętują m.in. Patryk Vega, Wiktoria Gąsiewska, Julia Wieniawa, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk, Doda, Kasia Dziurska czy Małgorzata Rozenek-Majdan. Źródło: Zdrowie/x-news Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl