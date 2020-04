Dzień Ziemi 2020. National Geographic świętuje 50. rocznicę Dnia Ziemi i pokazuje, jak zmieni się świat w 2070 r.!

National Geographic wspólnie z widzami świętuje 50. rocznicę Dnia Ziemi! Z tej okazji 22 kwietnia na antenie stacji zobaczymy trzy wyjątkowe, premierowe tytuły. Dopełnieniem tego jest również interaktywna mapa klimatyczna świata na… 2070 r.! Pokazuje, jak mogą zmienić się warunki pogodowe w naszych miastach za 50 lat.

Dzień Ziemi 2020 z National Geographic

Dokładnie pół wieku temu, 22 kwietnia 1970 roku, ok. 20 milionów Amerykanów przemaszerowało ulicami USA, aby zaapelować o ochronę planety, nazywanej przez nas domem. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało globalny, proekologiczny ruch znany jako Dzień Ziemi, który obecnie urósł do rangi światowego wydarzenia i jednoczy w działaniu ponad miliard ludzi. Co roku ich apel staje się głośniejszy, gdyż z każdym okrążeniem Ziemi wokół Słońca problemy, z jakimi mierzy się nasz ekosystem, są coraz bardziej palące.

Dlatego National Geographic, stając w szeregach uczestników 50. obchodów Dnia Ziemi, przygotował specjalny apel w postaci… mapy klimatycznej świata na 2070 r. Mapa została stworzona w oparciu o jeden ze scenariuszy RCP Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu i ukazuje, jak będą kształtowały się warunki atmosferyczne za kolejne 50 lat, jeśli emisja gazów cieplarnianych nadal będzie rosnąć.

Żeby łatwiej było wyobrazić sobie przewidywane skutki zmian klimatycznych pod koniec stulecia, mapa przygotowana przez National Geographic porównuje prognozy na przyszłość dla poszczególnych miast do warunków, jakie obecnie występują w innych częściach świata. Przyglądając się mapie, może okazać się, że każdy, kto kiedykolwiek rozważał zamieszkanie „na stare lata” w Palermo, prawdopodobnie powinien przemyśleć swój plan ponownie. Bowiem za 50 lat w sycylijskim miasteczku może zastać nas pogoda, panująca obecnie w oddalonym o tysiące kilometrów Jinjing w Chinach! Włoski klimat odnaleźć będzie można natomiast w Londynie, ponieważ tam w 2070 r. mogą zapanować warunki, jakimi dziś raczy nas toskańska miejscowość Sovicille.

Z przewidywań ukazanych na mapie wynika też, że Abu Dhabi również lepiej odwiedzić zawczasu. Przy dalszym wzroście emisji gazów cieplarnianych pustynny klimat obezwładni to miasto z przyszłości - liczba dni w roku, w których temperatura wzrośnie powyżej 35˚C podskoczy z 173 do 233 dni! Co oznacza dwa dodatkowe miesiące upałów w ciągu roku. Tymczasem w Hanoi, największym mieście i stolicy Wietnamu, klimat zmieni się tak bardzo, że… obecnie wśród miast świata nie znajdzie się odpowiednika warunków, jakie będą panować tam w przyszłości. Na mapie odnajdziemy również polskie miasta m.in. Warszawę, Wrocław, Łódź, Kraków czy Gdańsk. Choć to ostatnie może nie zmienić się w znaczny sposób, susza zagrażająca Warszawie z pewnością wpłynie na miasto i jego mieszkańców w znacznym stopniu.

Na szczęście mapa prezentowana przez National Geographic przedstawia tylko jeden ze scenariuszy przyszłości naszej planety – ten najgorszy, choć prawdopodobny. Warto pamiętać, że istnieje parę innych dróg, które możemy obrać już teraz, by nie doprowadzić do urealnienia tej katastroficznej wizji przyszłości. Jednak to wszystko zależy od nas. Od tego, czy zdążymy okazać Ziemi szacunek i miłość na czas.​

Z tą wiadomością pragną dotrzeć do widzów bohaterowie trzech premierowych dokumentów emitowanych na National Geographic w środę 22 kwietnia w ramach obchodów 50. rocznicy Dnia Ziemi. O godz. 19:00 w programie "Projekt Photo Ark" towarzyszyć będziemy fotografowi National Geographic Joelowi Sartore, który wyruszy z aparatem na poszukiwanie ginących gatunków. Następnie o godz. 21:00 wyemitowany zostanie dokument "Jane Goodall: nadzieja na przyszłość", który przedstawi widzom kolejne etapy życiowej podróży dr Goodall i wyjaśni, w jaki sposób znana badaczka inspiruje młode pokolenie. W kończącym cykl dokumencie "Okawango: rzeka marzeń. Wyśniona podróż" o godz. 23:00 wyruszymy na ekspedycję z odkrywcami Towarzystwa National Geographic Beverly i Dereckiem Joubertami. Spojrzymy przez obiektyw aparatu fotograficznego, aby przekonać się, jak dużym wyzwaniem jest utrwalanie na kliszy dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku.