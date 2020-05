"Dziewczyna z tatuażem". Amazon zrobi serial o Lisbeth Salander, bohaterce trylogii Stiega Larssona!

Amazon przymierza się do przeniesienia na mały ekran historii o Lisbeth Salander, bohaterki trylogii Stiega Larssona. Serial "Dziewczyna z tatuażem" nie będzie jednak wierną adaptacją popularnych książek. Co wiadomo o nowym projekcie Amazona?

"Dziewczyna z tatuażem" będzie serialem

"The Girl With the Dragon Tatoo" to roboczy tytuł nowego serialu Amazona o Lisbeth Salander, bohaterce kultowej trylogii Stiega Larssona. Jak podaje serwis Variety, serial ma dać zupełnie nowe spojrzenie na losy wytatuowanej hakerki. Nie będzie jednak ani kontynuacją filmów, ani wierną adaptacją książek.

Szczegóły nowego projektu Amazon Studios nie są na razie znane. Nie wiadomo, kto wcieli się w tytułową bohaterkę. Przypominamy, że w filmowych adaptacjach Lisbeth Salander portretowały: Noomi Rapace, Rooney Mara i Claire Foy.

Oprócz Amazon Studios za produkcję "The Girl With the Dragon Tatoo" będą również odpowiadać: Bank Pictures i Sony Pictures Television.