"Dziewczyny z Dubaju". Doda podaje szczegóły swojego nowego filmu. Ujawni całą prawdę o tzw. „aferze dubajskiej”?

Startują zdjęcia do filmu „Dziewczyny z Dubaju” produkowanego przez Dorotę Rabczewską-Stępień i Emila Stępnia w reżyserii Marii Sadowskiej - autorki hitu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. O szczegółach produkcji poinformowała w mediach społecznościowych Doda.

Gwiazda "Rodzinki.pl" zagra modelkę, która została luksusową prostytutką arabskich szejków? Kto jeszcze w obsadzie?

Wiadomo, że w obsadzie "Dziewczyn z Dubaju" znaleźli się: Katarzyna Figura, Jan Englert i Beata Ścibak-Englert, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski. Co o swoim nowym filmie mówi Maria Sadowska?

Po raz pierwszy w swojej filmowej karierze podejmuję temat bohatera, a raczej bohaterki, która nie jest w jednoznaczny sposób pozytywna. Jest to dla mnie bardzo ciekawa i nowa droga, zupełnie nowe doświadczenie. Wszyscy jednak kochamy filmy o gangsterach i fascynujemy się mrocznymi bohaterami, mimo że wiemy, że są to ludzie o wątpliwej moralności. Robimy więc kino gangsterskie tylko, że z dziewczynami lekkich obyczajów w roli głównej. Ciemna strona ludzkiej natury, to do czego być może każdy z nas jest zdolny bądź nie jest, to temat, który zawsze fascynował i widzów i filmowców. Takie pytanie chciałabym, żeby widz zadał sobie po wyjściu z kina. Podejmujemy też niezwykle ważny temat handlu ludźmi, oraz tego, że dzisiejszy świat jest pełen hipokryzji i przyzwolenia na to. To film o tym jak bardzo powierzchownie i relatywnie postrzegamy i oceniamy rzeczywistość. - mówi Maria Sadowska, reżyserka