"Dziewczyny z Dubaju". Doda przygotowała urodzinową niespodziankę dla Marii Sadowskiej. Zaliczyła też wpadkę?

Maria Sadowska 27 czerwca 2020 roku obchodziła swoje 44. urodziny. Dzień spędziła na planie filmu "Dziewczyny z Dubaju", którego producentką jest m.in. Doda. Wokalistka przygotowała koleżance z pracy urodzinową niespodziankę. Nie obyło się jednak także bez wpadki.

Urodzinowa niespodzianka dla Marii Sadowskiej

Maria Sadowska reżyseruje film "Dziewczyny z Dubaju", którego producentami są Doda i jej mąż Emil Stępień. Na planie praca wre, o czym można się przekonać śledząc relacje Dody w mediach społecznościowych. Nie przerwano zdjęć nawet w dniu urodzin pani reżyser, które przypadły na 27 czerwca. Doda postanowiła jednak zrobić niespodziankę Sadowskiej.

Podczas zdjęć, które odbywały się w okolicach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, ekipa z Dodą na czele podarowała Marii Sadowskiej wielki tort z motywami filmowymi. Wszyscy zaśpiewali "Sto lat", a jubilatka nie kryła wzruszenia. Popijając szampana zwróciła się do Dody: "Obyśmy jeszcze nie jeden film razem zrobiły. Best team ever".

Okazało się jednak, że na torcie widnieje napis "Happy 43th birthday", podczas gdy Sadowska skończyła w tym dniu 44 lata. Doda zamieściła zdjęcie, z którego wynika, że liczba zamieszczona na cieście to po prostu błąd, niedopatrzenie. Marysia raczej nie miała jej tego za złe. Pomyłka w drugą stronę mogłaby być większą wpadką.

"Dziewczyny z Dubaju" - o filmie

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…

Zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju" rozpoczęły się 16 czerwca 2020 roku. Mają odbywać się w luksusowych miejscach w Polsce, a także w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju. Głównym scenarzystą filmu jest Mitja Okorn ("Listy do M.", "Planeta Singli"). W obsadzie znalazły się m.in. Olga Kalicka, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk i Anna Karczmarczyk. Premiera zapowiedziana jest na 22 stycznia 2021 roku.

