"Dziewczyny z Dubaju". Giulio Berruti zagra w filmie Dody! Włoch podbije serca Polek jak Massimo z "365 dni"?

Doda ogłosiła kto zagra główną rolę męską w filmie "Dziewczyny z Dubaju"! Wokalistka i producentka postawiła na gwiazdora z zagranicy! Kim jest Giulio Berruti? Sprawdźcie szczegóły!

Ruszyły zdjęcia do filmu "Dziewczyny z Dubaju", za którego produkcję odpowiada Dorota "Doda" Rabczewska. Na ekranie zobaczymy wiele polskich gwiazd, lecz teraz wokalistka ujawniła, kto zagra główną rolę. Wybór padł na obcokrajowca!

W jedną z ważniejszych postaci w filmie o tzw. "aferze dubajskiej" wcieli się włoski aktor, Giulio Berruti. - Nie mogę się już doczekać, aż w końcu znajdę się z wami na planie zdjęciowym. Będzie świetnie - mówił w filmiku, który Doda opublikowała na swoim Instagramie.

Giulio Berruti ma 35 lat i najbardziej znany jest z ról z brytyjskim musicalu "Walking on Sunshine" i komedii "Monte Carlo", w której główną rolę zagrała Selena Gomez. Włoch pracuje również jako model, a jego konto na Instagramie obserwuje obecnie prawie 270 tysięcy osób.

- On z pewnością złamie niejedno polskie kobiece serce - zachwalała go Doda. Co ciekawe, jednym z followersów Berrutiego jest Michele Morrone, czyli Massimo z głośnego filmu "365 dni" na postawie erotycznej powieści Blanki Lipińskiej. Obaj mężczyźni już stali się obiektem porównań.

Oprócz włoskiego celebryty w obsadzie filmu "Dziewczyny z Dubaju" znaleźli się m.in. Katarzyna Figura, Jan Englert i Beata Ścibak-Englert, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski. Reżyserką produkcji jest Maria Sadowska, która ma na swoim koncie wysoko oceniany film "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

Czy Giulio Berruti rzeczywiście podbije serca Polek? Czas pokaże! Premiera filmu "Dziewczyny z Dubaju" zaplanowana jest na 22 stycznia 2021 roku.

Źródło: przeAmbitni.pl/x-news