"Dziewczyny z Dubaju". Maria Sadowska schudła dzięki Dodzie. Tak przygotowywała się do pracy na planie nowego filmu

Maria Sadowska wyreżyseruje film "Dziewczyny z Dubaju", którego producentami są Doda i jej mąż Emil Stępień. Tuż przed wejściem na plan reżyserka przyznała, że zrzuciła kilka kilogramów. W tym także udział miała Doda!

Maria Sadowska schudła dla "Dziewczyn z Dubaju"?

Doda i Emil Stępień wyprodukują film "Dziewczyny z Dubaju", a wyreżyseruje go Maria Sadowska. W obsadzie znalazły się m.in. Olga Kalicka, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk i Anna Karczmarczyk. Tuż przed rozpoczęciem prac na planie Sadowska przyznała, że musiała przygotować się do współpracy z nimi także pod względem wyglądu. Dzięki temu schudła 4 kg.

Reżyserka zaznaczyła, że w zrzucaniu zbędnych kilogramów pomagała jej Doda, która kibicowała i zagrzewała do walki.

W filmie będzie grało całe mnóstwo przepięknych dziewczyn i chłopaków , wiec żeby nie czuć się się jak #ciocia Rezyserka wzięłam się tez trochę za siebie i udało mi się zrzucić 4 kg . Co zawdzięczam tez mojej Pani Producentce #dodaqueen , która cały czas mnie mobilizowała i zagrzewała do walki!

Zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju" rozpoczynają się 16 czerwca 2020 roku. Będą odbywać się w luksusowych miejscach w Polsce, a także w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju. Głównym scenarzystą filmu jest Mitja Okorn ("Listy do M.", "Planeta Singli"). Premiera zapowiedziana jest na 22 stycznia 2021 roku.

"Dziewczyny z Dubaju" - fabuła

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…

