"Dziewczyny ze Lwowa". Jak zakończył się serial? Będzie nowy sezon?

Za nami wielki finał 4. sezonu serialu "Dziewczyny ze Lwowa" i wiele wskazuje na to, że było to ostatnie spotkanie z sympatycznymi Ukrainkami. Sprawdźcie, jak zakończył się serial i czy są szanse na nowe odcinki!

"DZIEWCZYNY ZE LWOWA" - BĘDĄ NOWE ODCINKI?

W ostatnim, 52. odcinku serialu "Dziewczyny ze Lwowa" Swieta (Anna Maria Buczek), która zasłabła na widok pobitego Oleha (Konrad Skolimowski), zostaje dowieziona do szpitala w ostatniej chwili. Lekarka - też Ukrainka - zastrzega, że ciąża jest zagrożona i żeby ją donosić Swieta potrzebuje stałej opieki bliskich.

Olyia (Katarzyna Ucherska) i Uljana (Anna Gorajska) chcąc pożegnać się ze Swietą przed wyjazdem na Ukrainę mimo późnej pory (a właściwie to już bardzo wczesnej, bo świt blisko), wymuszają w szpitalu możliwość odwiedzenia przyjaciółki. Polina (Magdalena Wróbel) jest smutna, że zostanie w Warszawie sama. Niespodziewanie otrzymuje złą wiadomość dotyczącą knajpy. Wygląda na to, że teraz już nic jej nie trzyma w Warszawie. Nawet spotkanie z Arkiem (Marcin Piętowski), który wrócił do policji i znów jest kapitanem, tylko utwierdza ją w tym przekonaniu.

Nowakowa (Marta Lipińska), mimo iż oboje z Henrulą (Marian Dziędziel) z całego serca starają się, żeby ich związek funkcjonował normalnie, widzi, że jej ukochany nie odnajduje się w nowym miejscu, czyli w jej mieszkaniu. Zofia, której ogromnie zależy, żeby byli razem, ma pomysł na rozwiązanie tego problemu. To nie koniec niespodzianek, które czekają na dziewczyny. Największa i najbardziej zaskakująca zastaje je we Lwowie...

W finale odcinka wszystkie cztery dziewczyny postanawiają wrócić do Lwowa, jednak przysięgają sobie, że będą wracać do Warszawy. Rodzina powinna być razem - uznają. Czy to nie brzmi jak idealny koniec serialu? Niestety wiele wskazuje na to, że "Dziewczyny ze Lwowa" nie będą kontynuowane. W tym momencie nie ma żadnych informacji na temat ewentualnego 5. sezonu serialu. Będziecie za nimi tęsknić?