"Dziewczyny ze Lwowa". Serial o Ukrainkach zakończony przez TVP! Jest komentarz reżysera Wojciecha Adamczyka!

"Dziewczyny ze Lwowa" na antenie TVP1 zadebiutowały we wrześniu 2015 roku. Produkcja opowiadała o czterech Ukrainkach, które przyjechały do Polski w poszukiwaniu pracy oraz lepszego życia. Perypetie sympatycznych dziewczyn widzowie śledzili przez cztery sezony. Ostatni odcinek "Dziewczyn ze Lwowa" został wyemitowany 20 grudnia 2019 roku.

Do tej pory wszyscy mieli nadzieję, że "Dziewczyny ze Lwowa" powrócą z piątym sezonem, ale Telewizja Polska postanowiła definitywnie zakończyć produkcję serialu. O wszystkim poinformował w mediach społecznościowych reżyser oraz twórca "Dziewczyn ze Lwowa", Wojciech Adamczyk:

Już nie będzie „Dziewczyn ze Lwowa”... Żałuję, bo opowiadaliśmy historie ważne, współczesne i dające do myślenia. Szkoda tej wspólnoty, która nakręciła 52 odcinki na niezłym poziomie... Szkoda gromady świetnych aktorów z czterema dziewczynami na czele... Miejmy nadzieję, że mają w TVP coś lepszego...

Przypomnijmy, że główne role w serialu grały Anna Gorajska, Anna Maria Buczek, Katarzyna Ucherska oraz Magdalena Wróbel. Ponadto w obsadzie byli również m.in. Magdalena Pociecha, Adrian Zaremba, Krzysztof Stelmaszyk, Marian Dziędziel, Konrad Eleryk, Paulina Chapko oraz Dorota Segda.

Fani serialu nie kryją rozczarowania. W sieci możemy przeczytać m.in. takie głosy (pisownia oryginalna):

Szkoda. "Ranczo" było i będzie numerem 1 (proszę poczytać bardzo aktywne fora fanów), ale"Dziewczyny..." również trzymały poziom. Niestety w programach oferuje się nam odmóżdżacze w stylu "Ukryta prawda", czy najgorszej jakości "Hotel paradise". Nie ta stacja oczywiście,ale dobrze pokazuje,do jakiego poziomu to zmierza. Dno. Dziękujemy za te mądre seriale.

Decyzja pewnie nie była w 100% niezależna. Ludzie się pytają:dlaczego? Otóż TVP zmierza dziś w innym widocznie określonym kierunku, co jest niewygodne lub z twórca się nie da dogadać jest blokowane.. oczywiście nie wiem co tu przesądziło, ale domyślnie kieruje się tym schematem dedukcji

Żal wielki, w zalewie tych pożal sie Boże serialików Dziewczyny to unikat. Stara dobra szkoła i poziom.Miejmy nadzieję, že sìe ktoś zastanowi i zdecyduje, że warto.Zaraz skrzykuję fanów Rancza, by wstawili się za Dziewczynami, tož to ekipa nasza kochana ranczowa. Presja ma sens