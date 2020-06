"Eastern" [RECENZJA]. Kowalscy walczą z Nowakami, czyli witamy w alternatywnej i krwawej wizji Polski. Oceniamy film z muzyką PRO8L3M

"Eastern" to pełnometrażowy debiut Piotra Adamskiego, który powstał w ramach programu Studia Munka - "60 minut". Tyle tylko, że... produkcja trwa 79 minut. Cóż, niestety w tym przypadku długość ma znaczenie, bo dodatkowe minuty nie grają na korzyść "Eastern".

"EASTERN" - RECENZJA

Punkt wyjścia "Eastern" jest świetny - oto jesteśmy w alternatywnej wersji współczesnej Polski, gdzie policja co prawda istnieje, ale najważniejszy jest kodeks honorowy, wymagający krwawej zemsty za wyrządzone krzywdy i przelaną krew. Tutaj twórcy nie ukrywają inspiracji Kanunem, czyli kodeksem albańskiego prawa zwyczajowego, co tylko jeszcze bardziej przeraża, ponieważ udowadnia, że ekranowe wydarzenia, gdzie zabicie wroga jest legalne i sankcjonowane przez prawo, to wcale nie jest tak abstrakcyjna wizja, jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać.

To naprawdę mocny punkt wyjścia, bo przyznajmy szczerze sami przed sobą - ile razy w myślach braliśmy zemstę na kimś, kto wyrządził nam jakąś krzywdę? No właśnie, to siedzi w naszych głowach, ale też przecież można doszukiwać się odniesień do Starego Testamentu. Na "Eastern" można też patrzeć z bardziej współczesnej symboliki - podział na Nowaków i Kowalskich, którzy za wszelką cenę się zwalczają, to przecież nic innego, jak odwołanie do teraźniejszości, gdzie nasze społeczeństwo jest mocno spolaryzowane. Jeszcze inni odnajdą w tym nawiązanie do 2. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, dotyczącej prawa do posiadania i noszenia broni.

Początek filmu jest kapitalny, a rozegranie wszystkiego w sferze niedomówień okazało się strzałem w dziesiątkę. Niestety, im dalej w las, tym opowieść traci swój impet. Aby nie zdradzać kluczowych dla fabuły wydarzeń, powiem tylko, iż w pewnym momencie Adamski porzuca kreowanie dystopijnego świata i nie rozwija jego atrybutów, zajmując się historią, którą można by zobaczyć w byle kryminale. Na szczęście w finale powraca do pierwotnych założeń, jednak nie można oprzeć się wrażeniu, że na koniec "Eastern" zabrakło pomysłu, próbując wymyślić coś na szybko. W dodatku jest to zamknięcie nieco przewidywalne, wręcz oczekiwane.

To błahostki w porównaniu z największym grzechem "Eastern", czyli brakiem dynamiki. Rozumiem, że pierwotny plan zakładał realizację arthousowego obrazu, który podczas realizacji zaczął romansować z kinem gatunkowym, ale za dużo jest w tej opowieści przestojów, nic nie znaczących scen, mających teoretycznie nadać głębię relacji głównych bohaterek. Tyle, że z tego nic nie wynika. Podkręcany jest banał i rzeczy oczywiste, na czym cierpi spójność całości. Wydaje mi się, że godzinny format byłby idealny dla tej opowieści.

Tym bardziej szkoda, bo "Eastern" jest dopracowany zarówno ze strony wizualnej, jak i muzycznej. Oryginalna ścieżka dźwiękowa jest trafiona w punkt, a do tego widać, że autorzy są skumplowani ze współczesnymi trendami, więc trudno się nie uśmiechnąć jak na pełnej na ekran wjeżdża numer zespołu PRO8L3M. Do tego dobrze się patrzy się na obsadę; Maja Pankiewicz jest jednocześnie wycofana i zadziorna, a Paulina Krzyżańska miała w sobie świeżość, młodzieńczość i coś w rodzaju nastoletniej głupotoodwagi.

"Eastern" to projekt z potencjałem. Nie wszystko się tutaj udało; mieliśmy piękny start, ale przed metą zabrakło paliwa i ten filmowy bolid musiał się wlec aż do finiszu. Szkoda, ale nie potrafię nie docenić tej produkcji. Jest odważna, oryginalna i niebanalna, a właśnie takich rzeczy polskie kino potrzebuje. Jestem przekonany, że Piotr Adamski dalej będzie robił swoje - kino dalekie od schematów, wielopoziomowe i wymykające się łatwej klasyfikacji.

Ocena: 6/10

Krzysztof Połaski

Recenzja została pierwotnie opublikowana 19 września 2019 roku.

"EASTERN" DO KIN TRAFIŁ 26 CZERWCA 2020 ROKU