"Easy". Emily Ratajkowski pozuje nago z mężem! Jak aktorka i modelka spędza kwarantannę?

Emily Ratajkowski to modelka i aktorka o polskich korzeniach, która już nie raz udowadniała, że nagość nie jest dla niej niczym wyjątkowym. Podczas kwarantanny to się kompletnie nie zmieniło!

Emily Ratajkowski jest jedną z gwiazd serialu Netflix pt. "Easy". Niestety, teraz gdy plany filmowe są zamknięte, a modelki nie biorą udziału w sesjach zdjęciowych, Ratajkowski wypoczywa wraz z mężem w domu.

Modelka polskiego pochodzenia podbija Hollywood! Dlaczego się tak często rozbiera? [WIDEO+ZDJĘCIA]Zobacz więcej

Chociaż słowo "wypoczywa" może nie do końca jest odpowiednie, ponieważ ciemnowłosa piękność co jakiś czas raczy swoich obserwatorów w mediach społecznościowych kolejnymi zdjęciami. Ostatnio rozpaliła swoich fanów publikując... nagie zdjęcie z mężem! Co prawda fotografia pochodzi z czasów przed kwarantanną, ale i tak mocno zadziałało na fanów modelki.

Zachwytom nad odważnym zdjęciem nie było końca. Emily Ratajkowski wyszła za mąż w 2018 roku za Sebastiana Bear-McClarda, który jest producentem, reżyserem oraz pisarzem. Pasują do siebie?

Źródło: Cover Video/x-news