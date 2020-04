"Efekt Domina". Dominika Kulczyk odwiedza wykluczonych i dyskryminowanych Romów. Pomoże im?

Wykluczenie i dyskryminacja ze względu na odmienność nie jest problemem jedynie odległych krajów. Jest on obecny również w Europie. Romowie są największą z grup etnicznych na naszym kontynencie. Dominika Kulczyk spotka się z przedstawicielami organizacji Policy Center for Roma and Minorities, które wspiera głównie kobiety i dzieci.

"Efekt Domina" - premiera w niedzielę, 5 kwietnia, o godzinie 11.30 na antenie TVN Według różnych szacunków, Romowie stanowią oni od 3 do ponad 10 proc. mieszkańców Rumunii. W tym odcinku „Efektu Domina” razem z Dominiką Kulczyk trafimy do jednej z najuboższych dzielnic europejskich stolic – Ferentari w Bukareszcie. Zamieszkujący ją Romowie żyją w bardzo trudnych warunkach materialnych. Panuje tam bieda, przestępczość i narkomania. Mieszkańcy nie mogą wyrwać się z błędnego koła ubóstwa i dyskryminacji. Cierpią na tym przede wszystkim ich dzieci, dla których normalne, beztroskie dzieciństwo to jedynie marzenie. Kolejna zmiana w emisji programu! Kiedy oglądać hit TVN?Zobacz więcej OGLĄDAJ seriale i programy TVN bez reklam w ofercie player+ Lavinia Fratila stoi na czele organizacji Policy Center for Roma and Minorities. Działa ona w Ferentari, wspierając przede wszystkim romskie kobiety i dzieci. Wspólnie z Dominiką Kulczyk spotkamy osoby, którym pomogła organizacja Lavinii. Walczy ona o wyrównanie szans dla dzieci z romskiej społeczności, tak aby w przyszłości stały się one pełnoprawnymi, świadomymi i aktywnymi obywatelami Rumunii. Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl