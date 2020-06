"Ekstradycja". Marek Kondrat pochwalił się swoją 2-letnią córką! Fani zachwyceni!

Marek Kondrat bardzo ceni sobie swoją prywatność. Aktor, którego po raz ostatni na ekranie oglądaliśmy w 2010 roku, lata temu wyjechał z Polski do Francji, a ponadto sprzedaje wina sygnowane własnym nazwiskiem.

O aktorze zrobiło się ponownie głośniej w 2015 roku, gdy wziął z urodzoną w 1988 roku Antoniną Turnau, córką Grzegorza Turnaua. Para dwa lata temu doczekała się córeczki Helenki, którą teraz postanowił pochwalić się dumny tata!

Fani są zachwyceni zdjęciem Marka Kondrata z córką! Pod fotografią możemy przeczytać m.in. (pisownia oryginalna):

Panie Marku, zobaczyłbym jeszcze Pana w kinie. Szkoda, że to chyba niemożliwe. Pozostaje mi odświeżanie tego co już było. Bardzo chętnie wracam do moich ulubionych "Zaklętych rewirów" i do "Pułkownika Kwiatkowskiego". Pozdrawiam