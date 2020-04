"Elif". Kerem coraz bardziej lubiany przez widzów! Kim jest wcielający się w niego aktor Nevzat Can? Ma dziewczynę?

Kerem to nowy bohater w "Elif", który pojawił się po tragicznym wypadku Melek i Yusufa. Widzowie lubią go coraz bardziej, postanowiliśmy więc sprawdzić, kim jest aktor, który wciela się w Kerema. Poznajcie bliżej Nevzata Cana!

"Elif" od poniedziałku do piątku o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Nevzat Can w serialu "Elif" wciela się w Kerema Haktanira - syna Macide (Nur Gurkan), która jest ciotką Yusufa. To do ich domu trafiła Elif (Isabella Damla Güvenilir) po tragicznym wypadku, do którego doszło po ślubie Melek (Sellin Sezgin) i Yusufa. To młody lekkoduch, który dopiero próbuje mocno stąpać po ziemi. Jak bardzo Kerem jest podobny do Nevzata?

Kim są nowi bohaterowie tureckiego serialu? Reyhan będzie nową mamą Elif? Co z Melek?Zobacz więcej

Nevzat Can - kim jest?

Nevzat Can to tak naprawdę Nevzat Can Rüzgar. Urodził się 1 stycznia 1995 roku. Ma 180 cm wzrostu i waży 72 kg. Jako aktor debiutował w 2014 roku w serialu "Wybacz mi". Później dołączył do obsady "Elif" oraz "Sevdim Seni Bir Kere". Sam o sobie mówi, że pozytywnym i energicznym człowiekiem. "Zawsze, gdy pojawiam się na planie, od razu zaczynam żartować. W wolnym czasie słucham muzyki i piję kawę" - powiedział w jednym z wywiadów.

Serialowy Kerem przyznaje, że bardzo wiele go łączy z jego bohaterem. "Kiedy po raz pierwszy przeczytałem scenariusz pomyślałem, że to o mnie. Kerem jest jednak zbyt naiwny, potrafi uwierzyć we wszystko, co mu się powie. Ja tak nie mam. Raczej trudno mi zaufać innym ludziom - stwierdza Nevzat Can. Być może to właśnie dlatego wciąż nie ma dziewczyny. Zapytany o to, jakie kobiety są w jego typie, odpowiada: "Jestem 'zakochany' w swojej mamie. Mam nadzieję, że kiedyś poznam kogoś takiego jak ona". Tego mu życzymy!

"Elif" - o czym jest serial?

Melek (Sellin Sezgin) pracowała kiedyś jako służąca u bogatej rodziny Emiroğlu. Zakochała się z wzajemnością w Kenanie (Altug Seçkiner), najstarszym synu swoich pracodawców. Jednak matka Kenana nie zaakceptowała związku młodych i odprawiła ciężarną służącą. Urodziła Elif (Isabella Damla Güvenilir) i po kilku latach ponownie spotkała Kenana. On miał już jednak inną żonę. Po wielu perypetiach udało im się znowu być razem, ale Kenan zmarł w tragicznych okolicznościach. Później Melek poznała Yusufa, z którym się związała, ale także doszło do tragedii. Elif została uznana za sierotę i trafiła do rezydencji Haktanirów, gdzie głową rodziny jest ciotka Ysufa, Macide (Nur Gurkan).

Yunus, czyli Cenay Türksever to jeden z najprzystojniejszych tureckich aktorów! Gdzie jeszcze zagrał?Zobacz więcej