"Elif". Kim są nowi bohaterowie tureckiego serialu? Reyhan będzie nową mamą Elif? Co z Melek?

W "Elif" zaszły ogromne zmiany. W 4. sezonie tureckiego serialu pojawili się zupełnie nowi bohaterowie. Czy nie zobaczymy już Melek, Yusufa, Zeynep, Selima i Arzu? Czy Reyhan będzie nową mamą Elif? Poznaj bliżej nowe postaci w "Elif"!

Główną bohaterką serialu "Elif" jest kilkuletnia dziewczynka o imieniu Elif (Isabella Damla Güvenilir). Jej rodzice to Melek (Selin Sezgin) i Kenan (grali go dwaj aktorzy - najpierw Altuğ Seçkiner, a potem Volkan Çolpan). Po wielu perypetiach ich rodzica w końcu mogła być razem i doszło do ślubu. Chwilę później Kenan umarł w wyniku tragicznego podpalenia. Melek poznała Yusufa (Umut Özkan) i między nimi narodziła się wyjątkowa więź porozumienia. Po tym, jak zostali małżeństwem mieli wypadek samochodowy.

"Elif" - nowi bohaterowie

Zobaczyliśmy, jak wszyscy pasażerowie auta leżeli zakrwawieni i tylko Elif odzyskała przytomność. Nie wiadomo co stało się dalej, bo kolejne sceny, które zostały pokazane w serialu rozgrywają się kilka miesięcy po tragicznym wypadku. Elif trafiła do domu rodziny Haktanir. Poznaliśmy wielu nowych bohaterów, nikt nie wie, co stało się z Melek. Ukazane są jedynie dalsze losy Tülay (Derya Şen) i Veysela (Hasan Ballıktaş), którzy zaopiekowali się Inci (Deniz Irem Morkoç). Dziewczynka także była w samochodzie, ale nie pamięta, co się wydarzyło.

Czy Melek jeszcze powróci? Kto zaopiekuje się Elif? Kim są nowi bohaterowie "Elif"? Zobacz ich wszystkich w naszej galerii!

