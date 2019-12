"Elif" odcinek 632. Ümit przechodzi załamanie. Policja znajduje ciało Arzu [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 632. odcinku "Elif" Ümit nie może pogodzić się ze śmiercią żony i przechodzi załamanie. Policja znajduje nad klifem ciało kobiety. Sprawdź, co się wydarzy w 632. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 632. w czwartek, 19.12.2019 o godz. 14:00 w TVP1!

Do Ümita (Emre Çaltılı) dotarła informacja o śmierci Arzu. Şule odkryła, że Yusuf (Umut Özkan) i Selim (Emre Kıvılcım) szukają jej i poprosiła o pomoc Leylę (Nigar Sen).

W 632. odcinku serialu "Elif" okazuje się, że Leyla odesłała Şule do rodziny. Kobiety kontaktują się, kiedy uciekinierka jest już w drodze.

Cevahir (Serhat Üstündağ) pojawia się w księgarni Yusufa i wyznaje mu, że chciałby, aby Melek (Selin Sezgin) wróciła do szwalni na stanowisko kierowniczki. Mężczyzna przyznaje, że popełnił błąd rozstając się z nią, a pozostałe szwaczki z niecierpliwością czekają na jej powrót. Yusuf poleca Cevahirowi porozmawiać z jego żoną.

Właściciel szwalni udaje się do Melek i prosi, żeby wróciła do pracy. Kobieta przyznaje, że po tych wszystkich wydarzeniach nie jest w stanie wrócić do szwalni, Cevahir próbuje jeszcze przekonać żonę Yusufa, jednak jest ona nieugięta. W pewnym momencie do domu wchodzi Sitare (Eda Erol) i robi piorunujące wrażenie na Cevahirze. Mężczyzna nie może oderwać od niej wzroku, ale Sitare szybko opuszcza dom.

Mężczyzna wychodzi za kobietą i widzi ją wpatrzoną w gazetę. Cevahir domyśla się, że Sitare szuka pracy i składa jej ofertę pracy w swojej szwalni. Sitare kłamie, że wcale nie szuka zatrudnienia i szybko się oddala.

Zamknięty w więzieniu Ümit rozpacza po informacji o śmierci żony. Mężczyzna wspomina wspólne chwile z Arzu i przeklina, że nie uchronił jej przed śmiercią.

Policja cały czas poszukuje Arzu. W końcu nad klifem rozlega się informacja, że znaleziono ciało kobiety.

Yusuf dostaje telefon z banku. Mężczyzna prosi o opóźnienie spłaty kredytu, a całą rozmowę słyszy Elif (Isabella Damla Güvenilir). Czy dziewczynka wyda jego tajemnicę o kredycie?