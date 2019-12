"Elif" odcinek 633. Ümit identyfikuje ciało Arzu i poprzysięga zemstę! Melek dowiaduje się o kredycie Yusufa [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 633. odcinku "Elif" Ümit jedzie na rozpoznanie ciała Arzu. Zrozpaczony mężczyzna poprzysięga zemstę za śmierć żony. Melek dowiaduje się, jak Yusuf zdobył pieniądze na okup. Sprawdź, co się wydarzy w 633. odcinku serialu "Elif".

Ümit (Emre Çaltılı), który siedział w więzieniu dowiedział się, że Arzu nie żyje. Mężczyzna załamał się na wieść o śmierci żony. Policja długo szukała ciała kobiety. W końcu prace na klifie przyniosły efekt - funkcjonariusze trafili na zwłoki Arzu.

W 633. odcinku serialu "Elif" Ümit jedzie na identyfikację zwłok. Zanim policjant odsłonił ciało, poinformował mężczyznę, że samochód Arzu wybuchł, kiedy spadł z klifu i ciało uległo w większości spaleniu. W rozpoznaniu pomaga biżuteria, którą funkcjonariusze znaleźli przy zwłokach. Ümit nie może pogodzić się ze śmiercią żony i rozpacza nad ciałem ukochanej. Mężczyzna poprzysięga zemstę.

Selim (Emre Kıvılcım) wdaje się w bójkę z klientami taksówki, którzy zachowują się agresywnie i obrażają jego zmiennika. Jeden ze zbirów wybija szybę w samochodzie, a szef obarcza za to winą Selima. Mężczyzna odchodzi z pracy.

Elif (Isabella Damla Güvenilir) mówi Melek (Selin Sezgin), że Yusuf (Umut Özkan) rozmawiał z kimś przez telefon i wspomniał o jakiejś hipotece. Kobieta zaczyna rozumieć skąd mężczyzna wziął pieniądze na okup. Melek dopytuje Yusufa o szczegóły, a ten w końcu mówi prawdę.

Selim opowiada najbliższym o wydarzeniach z pracy, kiedy niespodziewanie rozlega się łomotanie do drzwi. Okazuje się, że to wściekły Ümit. Mężczyzna wpada do domu i wykrzykuje "Gdzie jest Melek?". Rozpętuje się awantura. Ümit wykrzykuje, że winę za śmierć Arzu ponoszą oni wszyscy, a on zamierza ją pomścić. Yusuf i Melek próbują mu wytłumaczyć, że kobieta wcale nie doprowadziła do poronienia Arzu. Zaślepiony Ümit nie słucha żadnych tłumaczeń.