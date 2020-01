"Elif" odcinek 640. Melek dowiaduje się o występach Elif i Inci. Selim i Yusuf kłócą się z klientem Sitare [STRESZCZENIE ODCINKA]

Elif i Inci dostały od pewnego mężczyzny sporą sumę pieniędzy. W 640. odcinku "Elif" o tym, co robią dziewczynki dowie się Melek. Jak zareaguje? Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 640. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 640. w środę, 8.01.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Elif (Isabella Damla Güvenilir) i Inci (Deniz Irem Morkoç), chcąc pomóc Yusufowi (Umut Özkan), dlatego postanowiły występować na ulicy. Dostały nawet sporą sumę pieniędzy o pewnego biznesmena. Yusuf i Selim (Emre Kıvılcım) pojechali po Sitare (Eda Erol) do klubu nocnego.

W 640. odcinku serialu "Elif" Melek (Selin Sezgin) przyłapuje Elif i Inci na liczeniu pieniędzy. Jest w szoku na wieść, jak i dlaczego dziewczynki je zdobyły. Otrząsnąwszy się z szoku, Melek proponuje dziewczynkom, żeby za zarobione pieniądze kupiły prezent do kawiarni Yusufa. Pod nocnym lokalem, w którym pracuje Sitare dochodzi do kłótni między Selimem i Yusufem a narzucającym się kobiecie klientem. Mężczyźni próbują przekonać Sitare, żeby skończyła z taką pracą.

Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia kawiarni, przy tej okazji Orhan (Cemal Gönen) poznaje Sitare i jest nią oczarowany. Jednocześnie kobieta informuje swojego szefa, że nie wróci do pracy w lokalu. Mężczyzna nie chce przyjąć tego do wiadomości.

