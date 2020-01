"Elif" odcinek 641. Dramat podczas uroczystego otwarcia nowego biznesu Yusufa! Padają strzały! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Dzień otwarcia nowej księgarnio-kawiarni Yusufa zbliża się wielkimi krokami. W 641. odcinku "Elif" radosny dzień zostanie zakłócony. Przez kogo? Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 640. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 641. w czwartek, 9.01.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Wszyscy biorą udział w ostatnich przygotowaniach do otwarcia nowej kawiarni Yusufa (Umut Özkan). Przy tej okazji Orhan (Cemal Gönen) poznał Sitare (Eda Erol) i jest nią oczarowany. Kobieta poinformowała swojego szefa, że nie wróci do pracy w lokalu. On jednak postanowił nie przyjmować tego do wiadomości.

W 641. odcinku serialu "Elif" Sitare przyznaje się Yusufowi, że podpisała kontrakt i prosi mężczyznę o pomoc. Sprawą postanawia zająć się zauroczony Sitare Orhan. W końcu nadchodzi dzień otwarcia księgarnio - kawiarni. Wszyscy są bardzo podekscytowani.

Na otwarciu obecne są Melek (Selin Sezgin) z Elif (Isabella Damla Güvenilir) i Inci (Deniz Irem Morkoç), Aliye (Aysun Güven), nawet Cevahir (Serhat Üstündağ). Zmierza też Leyla (Nigar Sen). Uroczystość zostaje brutalnie przerwana przez atak pracowników nocnego klubu, którzy przyszli po Sitare. Padają strzały, spanikowani goście uciekają.

