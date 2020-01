"Elif" odcinek 643. Müsfik zatrudni Selima u siebie? Leyla wrabia Melek w kradzież! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przez silne bóle głowy Selim traci kontrolę nad sobą. Udało mu się jednak pomóc mężczyźnie, zaatakowanemu przez złodziei. W 643. odcinku "Elif" rodzina pana Müsfika będzie dziękować Selimowi. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 643. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 643. w poniedziałek, 13.01.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Selimowi (Emre Kıvılcım) puściły nerwy, gdy bolała go głowa, a Elif (Isabella Damla Güvenilir) i Inci (Deniz Irem Morkoç) grały i śpiewały. Następnego dnia Selim pomógł zaatakowanemu przez dwóch złodziei starszemu mężczyźnie Müsfikowi. Udało mu się odzyskać należącą do mężczyzny teczkę z pieniędzmi, po czym zawiózł Müsfika do szpitala.

Dręczony bólami głowy Selim traci panowanie nad sobą! Dowie się, co mu dolega?Zobacz więcej

W 643. odcinku serialu "Elif" rodzinę Emiroglu odwiedza Fikret, syn pana Müsfika, którego uratował Selim. Mężczyzna przyszedł jeszcze raz podziękować za pomoc. Wkrótce wychodzi na jaw, że to znany biznesmen. Yusuf (Umut Özkan) namawia Selima, żeby porozmawiał z nim w sprawie pracy.

Sąsiadka Fevziye (Nuray Erkol), Nermin, prosi Leylę (Nigar Sen), żeby zaprowadziła ją do Melek, gdyż chce uszyć suknię. Dla Leyli to okazja, żeby pogrążyć i oczernić Melek (Selin Sezgin). Będąc u niej, kobieta zabiera portfel Nermin, a potem oskarża Melek o kradzież.

Emre Kivilcim, czyli Selim Emiroğlu. W jakich filmach i serialach można go oglądać? [DUŻO ZDJĘĆ]Zobacz więcej