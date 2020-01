"Elif" odcinek 650. Elif dowiaduje się o chorobie Selima! Murat nie jest ojcem dziecka Ayli?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Selim ukrywa przed rodziną, że ma guza mózgu. Nie umie poradzić sobie z sytuacją, która go spotkała. W 650. odcinku "Elif" przez przypadek o wszystkim dowie się... Elif. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 650. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 650. w środę, 22.01.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Yusuf (Umut Özkan) powiedział Melek (Selin Sezgin) co czuje, ale ona zostawiła go bez odpowiedzi. Aliye (Aysun Güven) i Zeynep (Gülçin Tunçok) nie rozumieją, dlaczego Selim (Emre Kıvılcım) okłamał je w kwestii spotkania z Fikretem. Zapytany o to Selim wybuchł gniewem.

W 650. odcinku serialu "Elif" Sitare (Eda Erol) nie kryje swojej niechęci do Leyli (Nigar Sen), coraz częściej odwiedzającej kawiarnię Yusufa. Mówi jej wprost, że Yusuf kocha Melek i ma przestać się do niego zalecać. Kaan zatrzymuje Aylę (Melis Alevok) po drodze do domu. Oświadcza jej, że wie, iż to z nim Ayla jest w ciąży. Dziewczyna się wypiera. Podczas pobytu w parku z dziewczynkami, Selim ponownie traci przytomność.

W szpitalu Elif (Isabella Damla Güvenilir) podsłuchuje rozmowę między Selimem a pielęgniarką i dowiaduje się o śmiertelnej chorobie Selima. Leyla układa plan, żeby skłócić Yusufa z Melek, a częścią tego planu jest jej kuzyn Yahya. Tymczasem Yusuf postanawia, że nie pojawi się w domu, dopóki Melek tego nie zechce.

