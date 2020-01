"Elif" odcinek 653. Yusuf zazdrosny o Melek! Selim powie Zeynep o swojej chorobie? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Leyla próbuje rozłączyć Melek i Yusufa, podsuwając innego mężczyznę w otoczenie Melek. W 653. odcinku "Elif" Yusuf będzie zazdrosny! Co z Selimem? Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 653. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 653. w poniedziałek, 27.01.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Selim (Emre Kıvılcım) obiecał Elif (Isabella Damla Güvenilir), że zacznie się leczyć. Melek (Selin Sezgin) postanowiła spotkać się z podsuniętym przez Leylę (Nigar Sen) Yahyą, aby zapoznać się z jego propozycją pracy. Tymczasem, Leyla powiedziała Yusufowi (Umut Özkan), że Yahya i Melek są sobą zainteresowani.

W 653. odcinku serialu "Elif" Yusuf ukradkiem obserwuje spotkanie Melek i Yahyi, nie może uwierzyć w to, co widzi. Tymczasem, ku niezadowoleniu Leyli Yahya jest naprawdę oczarowany Melek. Próbuje nakłonić ją do przyjęcia propozycji pracy.

Selim jest w szoku na wieść o ciąży Zeynep (Gülçin Tunçok), postanawia nie mówić jej o chorobie. Przez złe samopoczucie Zeynep, nie docierają na umówioną wizytę u lekarza. Selim i Zeynep przekazują rodzinie radosną wiadomość.

