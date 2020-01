"Elif" odcinek 654. Yusuf jest przekonany, że Melek planuje ślub z Yahyą! Leyla ich rozdzieli? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Leyla przekonuje Yusufa, że Melek spotyka się z Yahyą. Yusuf jest zazdrosny! W 654. odcinku "Elif" dojdą do niego nowe informacje na temat Melek i jej nowego adoratora! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 654. odcinku "Elif".

"Elif" odcinek 654. we wtorek, 28.01.2020 o godz. 14:00 w TVP1! - sprawdź program tv

Leyla powiedziała Yusufowi (Umut Özkan), że Yahya i Melek (Selin Sezgin) są sobą zainteresowani. Mężczyzna zobaczył, jak Melek rozmawia z Yahyą i poczuł zazdrość. Tymczasem, Selim (Emre Kıvılcım) i Zeynep (Gülçin Tunçok), powiedzieli rodzinie o tym, że spodziewają się dziecka.

W 654. odcinku serialu "Elif" Melek postanawia wyprowadzić się z domu Yusufa. Coraz bardziej skłania się ku propozycji pracy, którą otrzymała od Yahyi. Leyla rozpuszcza plotki o tym, że Melek i jej kuzyn zamierzają się pobrać. Pogłoski dochodzą też do Yusufa. Mężczyzna widzi, jak Yahya przychodzi do Melek z kwiatami, to upewnia go w przekonaniu, że plotki były prawdziwe.

Zeynep i Selim udają się na kontrolę do lekarza, po raz pierwszy słyszą bicie serca swojego dziecka. W mężczyźnie mieszają się wzruszenie i rozpacz.

